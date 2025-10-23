Поки триває ця війна, ризик подальших ударів неминучий, і ми маємо захищатися й відновлюватися, вважає керівник ОП.

Керівник Офісу Президента (ОП) Андрій Єрмак пояснив, наскільки високим є ризик того, що Україна може "замерзнути" цієї зими через постійні російські обстріли. В інтерв’ю РБК-Україна він підкреслив, що Росія всі чотири роки намагається це зробити, нічого нового не відбувається.

"Усі ці роки Росія ставить собі за мету залишити без тепла і світла в осінньо-зимовий сезон. Нічого не змінилося. І президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), і міністр енергетики Райт (міністр енергетики Кріс Райт, - ред.), з яким була зустріч у президента Зеленського (президент України Володимир Зеленський, - ред.) і прем'єр-міністра Свириденко (прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, - ред.) спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент (міністр фінансів США Скотт Бессент, - ред.) – усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму", - зазначив він.

За його словами, американцям передали чіткий перелік того, що нам потрібно. І американські партнери готові нам із цим допомагати, як і європейські.

"Що стосується ризиків – звісно, вони існують. Поки триває ця війна, звичайно, неминучий ризик подальших ударів. Ми ж продовжимо робити те, що робили: захищати, і відновлювати, і розвивати. Президент щодня приділяє цьому багато часу, прем'єр-міністр, міністр енергетики та інші члени уряду виїжджають на місця обстрілів. Реагують моментально. І якщо поставлені завдання не виконуються, або виконуються, але неякісно чи невчасно, одразу вживаються жорсткі кадрово-організаційні заходи", - пояснив Єрмак.

Крім того, він нагадав, що ми отримали повне підтвердження підтримки щодо протиповітряної оборони, і насамперед щодо систем Patriot.

"Ця підтримка – багатокомпонентна, і я не можу розкривати всі деталі. Звичайно, найефективніші системи – новітні, але на них дуже високий попит. Умовно кажучи, там довга черга, але ми намагаємося бути максимально близько до вікна видачі. Найголовніше тут – Трамп дав "зелене світло", тож по цій лінії питання переважно технічні", - наголосив керівник ОП.

ППО для України

Як повідомляв УНІАН, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щороку отримуватиме системи протиповітряної оборони Patriot і щодо цього вже готується відповідний контракт.

Він підкреслив, що з американською стороною вже налагоджено потрібні контакти щодо ППО.

Важливо, що одразу отримати всі системи складно через чергу з країн, які вже уклали контракти з виробником. Тому на сьогодні Україна намагається помінятися місцями з деякими замовниками.

