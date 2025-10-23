'ПриватБанк' підняв ціни на валюту: курс долара і євро на 23 жовтня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,02 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 23 жовтня, зріс на 15 копійок і складає 42,05 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 48,90 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,45 гривні, а євро - за курсом 47,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер не змінився і становить 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 23 жовтня, також залишився незмінним і складає 49,02 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 23 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,37 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Курс долара до гривні в банках України зріс на 8 копійок і складає 42,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,57 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 48,95 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,25 гривні за євро.

