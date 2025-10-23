Продати долар можна в середньому за курсом 41,57 грн, а євро – 48,25 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 23 жовтня, зріс на 8 копійок і складає 42,03 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,57 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні залишився на попередньому рівні і складає 48,95 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,25 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,05 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,92 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,00 грн/євро, а курс продажу - 48,84 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 23 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,76 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,37 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом долар в Україні буде поступово зростати, і готівковий курс вже скоро перевищить позначку у 42 гривні за долар. За його словами, одним із ключових факторів тиску на курс стала позиція МВФ, який наполягає на поступовій девальвації гривні, вважаючи, що це допоможе стабілізувати фінанси та профінансувати дефіцит бюджету.

