Президент вважає, що припинення вогню в Україні можливе, але треба більше тиску на Росію.

Президент України Володимир Зеленський категорично проти будь яких-територіальних поступок Росії. Про це він сказав 23 жовтня у Брюсселі перед самітом Європейської ради.

"Жодних територіальних поступок", - коротко сказав глава держави під час спілкування з журналістами.

Також Зеленський висловив думку, що припинення вогню в Україні можливе, але, за його словами, треба більше тиску на Росію.

"Припинення вогню можливе. Думаю, кожен з нас хоче припинення вогню. Але потрібно більше тиску на Росію. Ми готові до перемовин щодо припинення вогню. Ми готові до будь-якого формату. Але важливий зміст перемовин - нам потрібен справедливий і довготривалий мир", - сказав президент України.

Інші заяви президента України

Як повідомляв раніше УНІАН, Зеленський відреагував на санкції США і ЄС проти РФ. За його словами, це є важливим сигналом і для Росії, і для інших країн світу. Він наголосив, що рішення президента США Дональда Трампа - це "саме те, на що ми чекали". "Дай Боже, це спрацює", - висловив сподівання президент.

Напередодні Зеленський запевнив, що Україна готова до дипломатії, але "не за умов, що ми повинні кудись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території". "Безумовно, це не про кілометри. А питання, безумовно, про наші домівки, про наших людей, про нашу історію, ідентичність. Це наша територіальна цілісність", - наголосив Зеленський і додав, що говорив про це Трампа, але питання полягає тому, що не спостерігається готовності РФ до дипломатії.

