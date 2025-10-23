Внаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру.

Через загрозу повітряного удару рух низки потягів ускладнений на Сумському напрямку. Також на Дніпропетровщині та Харківщині через відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки.

Як повідомила "Укрзалізниця" у Telegram, що через обстріл пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. Двох працівників локомотивної бригади було госпіталізовано для обстеження.

Зазначається, що на окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі.

"До поліпшення безпекової ситуації призупинено рух потягів №144 Рахів - Суми та №787 Терещенська - Київ. Час затримки буде повідомлено додатково. Приміський поїзд №6888 Суми - Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. Рух буде відновлено, щойно це дозволятиме ситуація. Внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми - Тростянець-Смородине (замість Ворожба - Тростянець-Смородине)", - йдеться у повідмленні.

В "Укразалізниці" підкреслили, що у регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками.

Щодо ситуації на Дніпропетровщині та Харківщині: через підвищену небезпеку та відсутність напруги на окремих ділянках у приміських рейсах можливі зміни маршрутів і затримки орієнтовно до 1,5 години.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що в ніч на 23 жовтня російські окупанти вдарили дроном по території залізничної станції в Сумах.

Днем раніше внаслідок масової атаки російських окупантів на Україну також було пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці". Тоді фіксувалися пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Слід зазначити, що останнім часом росіяни все активніше атакують українську залізничну інфраструктуру.

