Європейців вразили таргани і щури в СІЗО, де сидить Тимошенко

При розгляді скарги екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Європейський суд із прав людини врахує, що в Лук’янівському СІЗО бігають щури й таргани.

Як повідомляє сайт газети «Дзеркало тижня. Україна», Європейський суд пов`язав зі справою Ю.ТИМОШЕНКО низку документів, які повинні допомогти суду ухвалити об`єктивне рішення.

Серед документів, пов`язаних зі справою Ю.ТИМОШЕНКО № 49872/11, на сайті суду можна знайти не лише опис самої скарги. Від Ю.ТИМОШЕНКО суд отримав докладний опис стану її здоров`я до й після затримання, а також після оголошення вироку.

Крім того, екс-прем`єр повідомила про те, в яких приміщеннях і з ким її тримали в СІЗО № 13, коли і як її доставляли на судові слухання.

На сайті Європейського суду з прав людини наводяться витяги зі звіту, переданого українському уряду за результатами візиту в Україну представників Європейського комітету із запобігання тортурам і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. У документах сказано, що ув’язнені часто скаржилися на велику кількість у СІЗО щурів і мишей, а члени комісії самі бачили в установі тарганів.

Далі у висновках європейських експертів описується стан охорони здоров`я в СІЗО, який, згідно з їхніми висновками, також не відповідає всім міжнародним нормам.

Раніше Європейський суд офіційно заявив про те, що 14 грудня прийняв у розгляд скаргу Ю.ТИМОШЕНКО на умови її утримання в Лук’янівському СІЗО та на дії правоохоронних органів і присвоїв справі статус пріоритетної.