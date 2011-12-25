Безсмертний: не можна дарувати Лукашенку розправу с активістками Femen

Офіційний Київ нічого не зробив для того, щоб в Білорусі з українськими громадянами більше ніколи не траплялися історії, подібні до цього кричущого інциденту. Хоча, як сказав у розмові з ZN.UA колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний, наша країна могла зробити чимало.



Перш за все, мала прозвучати жорстка заява українського МЗС, а далі наш посол в Білорусі мав вжити заходів до пошуку зниклих українських громадян. Нарешті, Київ міг би знизити рівень свого представництва в Мінську, відкликавши для консультацій посла. «На ці дії МЗС України не повинно впливати те, чим займалися в Білорусі активістки FEMEN. Вони - українські громадяни, а в Білорусі в минулому безслідно зникли опоненти президента. Наша країна мала миттєво заявити про підтримку своїх громадян», - каже Р. Безсмертний.



Прес-секретар українського зовнішньополітичного відомства Олександр Дикусаров лише заявив: «Українські дипломати в Мінську постійно контактують з компетентними органами Білорусі для отримання інформації». Після виявлення дівчат він повідомив, що «наш дипломат вже зустрівся з трьома громадянками Україні, у них немає жодних скарг на здоров'я, почувають себе задовільно».



За інформацією ZN.UA, український МЗС все ж зобразив необхідні формальності, відправивши ноту до Мінська. Але сумнівно, що Київ чинитиме тиск на білоруську сторону, домагаючись проведення повноцінного розслідування цієї історії і покарання винних.



Якби Київ відкликав посла для консультацій, застосував інші дипломатичні і економічні заходи, а Віктор Янукович, у свою чергу, під час перебування в Москві сказав кілька слів Олександру Лукашенко, то білоруський президент двічі подумав би, перш ніж давати добро на розправу з українськими громадянами, підсумовує видання.