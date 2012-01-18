Чорновіл: з Росією треба, нарешті, судитися

Українська сторона має звернутися до мiжнародного арбiтражу з приводу перегляду газових контрактів з Росiєю.

Таку думку озвучив депутат із фракції "Групи Рибакова" Тарас Чорновіл в ефірі 5 каналу.

"Ми ніколи не ставили сильно свою позицію. Вона в нас сьогодні сильна: ми маємо всі підстави скасувати кабальний договір, чи власне його переписати", - зазначив він.

"Нам потрібно сьогодні дійсно йти в суд. В суді російська сторона має всі перспективи програти. Ми теж можемо не виграти, але, однозначно, повного програшу там у нас не буде", - уточнив депутат.

"Українській стороні, нарешті, вперше треба зрозуміти, що з Росією треба правуватися, судитися, а не чекати, що Росія піде на поступки", - підсумував Чорновіл.

Як відомо, у вівторок прем`єр Микола Азаров заявляє, що українська сторона може звернутися до мiжнародного арбiтражу у разi провалу переговорiв iз Росiєю щодо перегляду газових контрактiв та зниження цiни на газ.

Українська правда