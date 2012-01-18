Попов проведе референдум у Києві

Глава Київської міської адміністрації Олександр Попов виступає з ініціативою проведення загальноміського референдуму. За словами Попова, на референдум будуть винесені найбільш проблемні питання в столиці. Як повідомляє «Главком»,відповідна заява Олександра Попова прозвучала в ефірі одразу кількох телеканалів.

За словами Попова, «референдуми мають стати нормою київського самоврядування».

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», референдум є способом прийняття громадянами України рішень з важливих питань загальнодержавного та місцевого значення шляхом голосування.

Як відзначають аналітики, ідея проведення міського референдуму в Києві може створити важливий прецедент у суспільному житті, оскільки це є однією з основних форм прямої демократії.

Як зазначив директор аналітичної компанії GMT-Group Анатолій Луценко, «практика проведення місцевих референдумів характерна для країн Західної Європи».

«Оскільки Україна проголосила шлях на євроінтеграцію, потрібно брати позитивний досвід європейських країн, націлений на зміцнення місцевого самоврядування. Якщо ця форма участі громадян у житті міста стане продуктивною, це тільки додасть Україні та Києву на шляху до євроінтеграції », - зазначив аналітик.