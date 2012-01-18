Наливайченко вважає: зазіхання Росії на ГТС має об’єднати українців

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що грубе зазіхання Росії на українську газотранспортну систему, як свого часу – на острів Коса Тузла, має об’єднати українців навколо захисту національних інтересів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Нашої України», за його словами, твердження керівників російського «Газпрому» про те, що українська газотранспортна система не має великої вартості, є брехливими.

«Українська ГТС включно з найбільшими в Європі підземними газосховищами є стратегічним активом української економіки і має залишатися у власності українського народу. Українська земля, працівники та газотранспортна система є нашим серйозним внеском у континентальну енергетичну систему та безпеку. Це набагато більше, ніж транзит в економічному та політичному розумінні», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він вважає, що влада показала свою повну неспроможність вести серйозні переговори з Росією і взагалі проводити послідовну політику в інтересах України. Адже, на думку політика, відстоювати національні інтереси завжди набагато важче, ніж торгувати суверенітетом держави шляхом укладення так званих Харківських угод чи підписання газових контрактів 2009 року.

«Режим «регіоналів» напряму зіткнувся з тим, що давно відомо навіть зі шкільного курсу історії: політика потурання Росії лише розпалює її апетити. Почавши свій політичний старт з низки принципових поступок Москві, Президент ЯНУКОВИЧ мав бути готовим до того, що Росія захоче «всього й одразу» вже найближчим часом», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.