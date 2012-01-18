Прокуратура стверджує, що Тимошенко етапували законно

Етапування засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із Київського СІЗО до Качанівської виправної колонії Харківської області відбулося згідно з вимогами чинного законодавства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва, яка проводила перевірку щодо дотримання вимог законодавства посадовими особами органів Державної пенітенціарної служби України під час етапування Ю.ТИМОШЕНКО із СІЗО до Качанівської колонії.

«Порушень вимог чинного законодавства України щодо виконання вироку суду та етапування Юлії ТИМОШЕНКО не встановлено», - йдеться у повідомленні.

Зазначивши, що Апеляційний суд Києва 23 грудня 2011 року залишив без змін вирок Ю.ТИМОШЕНКО, винесений Печерським райсудом Києва, у прокуратурі підкреслили, що, відповідно до ст. 87 Кримінально-виконавчого кодексу України, передбачено, що особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не пізніше 10-денного терміну з дня набрання вироком законної сили.

Крім того, етапування Ю.ТИМОШЕНКО проведено за згодою слідчого Служби безпеки України, в провадженні якого перебуває інша кримінальна справа, вказали в прокуратурі.

При цьому у прокуратурі зазначили, що у зв’язку з перенаповненням Київського слідчого ізолятора, управлінням Державної пенітенціарної служби України в Києві та Київській області наприкінці минулого року етаповано до місць відбування покарань всіх засуджених до позбавлення волі, вироки відносно яких вступили в законну силу.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009-му році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО етапували з Київського СІЗО в Качанівську жіночу колонію №54 у Харкові.

Разом з тим СБУ продовжує розслідування ще однієї кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО – щодо діяльності ЄЕСУ. Шевченківський районний суд Києва у цій справі обрав для Ю.ТИМОШЕНКО запобіжний захід у вигляді арешту.

Народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» звернулися до Генпрокуратури з вимогою перевірити законність етапування Ю.ТИМОШЕНКО. ГПУ в свою чергу направила це депутатське звернення у прокуратуру Києва.