Королевська вважає, що Янукович має розігнати весь уряд

Відставка міністра фінансів – це напівзахід, який не може зупинити соціально-економічна кризу в Україні. Президент України повинен відправити у відставку весь уряд Миколи АЗАРОВА в повному складі.

Про це заявила лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Україна перебуває у крутому економічному та соціальному піке. Вивести українську економіку з нього може тільки кардинальна зміна економічного курсу та оновлення виконавчої вертикалі влади. Першим кроком у цьому напрямі має стати відставка уряду М.АЗАРОВА у повному складі», – зазначила вона.

Народний депутат нагадала, що бюджет-2012, підготовлений Кабміном М.АЗАРОВА, – це «бюджет здачі національних інтересів, економічної катастрофи та соціальної нестабільності». «Уряд М.АЗАРОВА послідовно здає суверенітет України. Варто хоча б згадати провальні газові переговори уряду з Росією. Вони завершилися для України рекордною за всю історію ціною на газ. Сьогодні для покриття своїх економічних провалів уряд готовий за безцінь віддати останні стратегічні активи, що перебувають у власності держави – газотранспортну систему та землю», – наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона звернула увагу, що країна невблаганно наближається до дефолту за грецьким зразком. За чотири останніх місяці золотовалютні резерви України скоротилися майже на 6 млрд. доларів США. Негативне торговельне сальдо за десять місяців 2011 року перевищує 11 млрд. доларів. «За підсумками двох років діяльності, вочевидь, що нинішній уряд не здатний переламати негативні тенденції, повернути країну на шлях розвитку», – відзначила вона.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, «об`єктивну оцінку цій владі вже дає протестуюче суспільство. Цього року перемогу на парламентських виборах отримають опозиційні сили, які сформують конституційну демократичну більшість, а потім – доб`ються формування демократичного уряду. Але ми не маємо права чекати до жовтня. Ми знаходимося на порозі другої хвилі світової кризи, про що попереджають провідні світові уряди та міжнародні інститути. Очевидно, що Кабінет міністрів Азарова буде досиджувати свої дні, він не має ані політичної волі, ані можливостей для радикальної зміни ситуації. У цей важкий період неприпустимо залишити країну в руках некомпетентного уряду закостенілих ретроградів, не здатних надати відповіді на виклики часу».

Н.КОРОЛЕВСЬКА закликала до якнайшвидшої розробки пакету антикризових заходів, зокрема – в рамках парламентської антикризової комісії. «Основні напрями антикризових дій очевидні. Україні негайно потрібна головна реформа – антибюрократична та антикорупційна. Причому вона має проводитися тими політиками та фахівцями, яким довіряє суспільство», – наголосила депутат.

Політик виділила три першочергові напрями антикризових дій. «Перший напрямок – окремий антикорупційний проект, спрямований на верхівку влади. Такий проект повинен розроблятися та реалізовуватися при максимальному залученні громадянського суспільства. Другий – масштабна дерегуляція бізнесу, зниження кількості ліцензій, дозволів, спрощення роботи підприємців. Це дозволить відрегулювати та запустити зруйновану українську економіку. Третій – необхідна розробка та застосування пакета заходів, «соціальних амортизаторів», які дозволять пом`якшити негативні наслідки кризи», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Очевидно, що соціальні показники, закладені в бюджеті-2012, не відображають реальних потреб суспільства. Ми повинні поставити чіткі цілі та домогтися від влади відповідальності за їхнє виконання. Головна мета – послідовно наближати життя кожного українця до європейського рівня добробуту та соціальних стандартів», – сказала лідер УСДП.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні, 18 січня, прийняв заяву про відставку міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКА.

Керівник Мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВІЧУ з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час сьогоднішньої зустрічі.

Ф.ЯРОШЕНКО обіймав посаду міністра фінансів з березня 2010 року.