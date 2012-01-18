Хто сяде в крісло міністра фінансів

Політологи вважають головним питанням, чи відбудеться звільнення Миколи АЗАРОВА з посади прем’єр-міністра України у зв’язку з відставкою Федора ЯРОШЕНКА з посади міністра фінансів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції у Києві, коментуючи відставку Ф.ЯРОШЕНКА.

Зокрема, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що відставка Ф.ЯРОШЕНКА з посади міністра фінансів була очікуваною. За його словами, відставок в уряді очікували журналісти, експерти, про відставки членів Кабміну «мріяли деякі люди в Адміністрації Президента, в деяких інших кабінетах – як у бізнесових, так і в політичних».

В.ФЕСЕНКО не виключив, що відставка Ф.ЯРОШЕНКА є «початком ланцюгової реакції, зокрема, проблеми протиріч усередині влади».

«Це формальний наслідок цих бюджетних протиріч, але за цим є боротьба за посаду міністра фінансів і контроль над бюджетними потоками», - вважає політолог.

На думку В.ФЕСЕНКА, одним з головних претендентів на посаду міністра фінансів є голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. «Але я не впевнений, що йому дадуть цю посаду», - додав експерт.

При цьому він додав, що від того, хто буде призначений на посаду міністра фінансів України, залежить, як у подальшому розвиватимуться процеси у владі.

У свою чергу, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ назвав відставку Ф.ЯРОШЕНКА резонансною й очікуваною. За словами В.КАРАСЬОВА, «ЯРОШЕНКО ніби ритуальна жертва», бо відставок урядовців в Україні вже зачекалися.

В.КАРАСЬОВ нагадав, що Ф.ЯРОШЕНКО був креатурою прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА. При цьому експерт сумнівається, що М.АЗАРОВ також піде у відставку. За його словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на сьогодні не готовий до відставки М.АЗАРОВА.

Політолог зазначив, що після відставки Ф.ЯРОШЕНКА виникає питання: «Хто буде контролювати бюджет під час виборів, хто буде виплачувати замість «Юліної тисячі» «Вітіну тисячу» і кого буде влада над грошима в цій країні».

В.КАРАСЬОВ додав, що нині стоїть питання про те, «хто замінить ЯРОШЕНКА – «сімейна», газова людина, «клюєвська», чи може той, хто буде міністром фінансів вже при новому прем’єр-міністрі України».

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА наголосив, що оскільки Ф.ЯРОШЕНКО був креатурою М.АЗАРОВА, то його зняття з посади стало «ударом» по прем’єр-міністру.

За словами В.БАЛИ, важливо, хто ще з урядовців піде у відставку. «Якщо наступники (Ф.ЯРОШЕНКА) будуть представниками інших груп впливу, щоб збалансувати це звільнення, то тоді можна говорити про ротацію і про те, що Президентом України ще не прийнято рішення поставити на ту чи іншу групу впливу у своєму оточенні, яка буде банкувати на виборах 2012 року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ сьогодні, 18 січня, прийняв заяву про відставку міністра фінансів Ф.ЯРОШЕНКА.

Керівник мінфіну звернувся до В.ЯНУКОВИЧА з проханням звільнити його з посади за власним бажанням під час сьогоднішньої зустрічі.

Ф.ЯРОШЕНКО обіймав посаду міністра фінансів з березня 2010 року.