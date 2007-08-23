Кого українці вважають найкращим Президентом, прем`єром і спікером

Більше третини українців назвали Віктора ЮЩЕНКА кращим Президентом України за всі роки незалежної держави.

Такі дані сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив голова правління Центру соціологічних і політичних досліджень «Соціовимір», директор Міжнародного інституту демократій Сергій ТАРАН.

За його словами, 35% опитаних назвали кращим Президентом В.ЮЩЕНКА, 16% - Леоніда КУЧМУ, 17% - Леоніда КРАВЧУКА. При цьому 32% респондентам важко відповісти на це запитання.

С.ТАРАН також повідомив, що 43% опитаних назвали кращим головою Верховної Ради за всі роки незалежності Володимира ЛИТВИНА, 13% - Олександра МОРОЗА, 9% - Івана ПЛЮЩА, 8% - Л.Кравчука, 1% - Олександра ТКАЧЕНКА. Згідно з результатами дослідження, 24% респондентам важко відповісти, а 2% називали інші прізвища.

Крім того, 32% респондентів назвали кращим прем`єр-міністром України Віктора ЯНУКОВИЧА, 27% - Юлію ТИМОШЕНКО, 14% - В.ЮЩЕНКА, 3% - Анатолія КІНАХА, по 2% - Юрія ЄХАНУРОВА і Павла ЛАЗАРЕНКА, по 1% - Валерія ПУСТОВОЙТЕНКА і Л.КУЧМУ, 17% важко відповісти, а ще 1% респондентів назвали інші прізвища.

«Ми розраховували під час проведення цього дослідження одержати оцінку громадян України ролі особистості в історії, але результати опитування стали віддзеркаленням політичних рейтингів партій», - сказав С.ТАРАН. Він пов`язав результати дослідження зі складністю оцінити роль політиків в історії незалежної України, оскільки вони продовжують залишатися в політиці.