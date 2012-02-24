Лавринович натякає, що виправдальні вироки стануть нормою життя за 2 роки

Після ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу стиль життя держави буде кардинально змінений.

Про це заявив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ у ході зустрічі з доповідачем Комітету з юридичних питань та прав людини ПАРЄ Марі БЕК сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Мін‘юсту.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що ухвалення нового КПК це не лише останнє невиконане зобов‘язання, яке взяла Україна 1995 році під час вступу до Ради Європи, це «питання зміни стилю життя суспільства».

«Це зміна правової культури суспільства, зміна самоусвідомлення прокурорів, слідчих, суддів, це зміна свідомості громадян», - зазначив він.

Міністр юстиції також наголосив, що аналіз вироків, винесених протягом останніх двох років, засвідчив, що якби Кримінально-процесуальний кодекс було ухвалено два роки назад, виправдальні вироки стали б нормою життя.

«У країні десятиріччями застосовувалася ідеологія, яка взагалі не передбачала виправдального вироку», - зазначив він.

Коментуючи запитання доповідача ПАРЄ щодо процедури досудового ув‘язнення, яка застосовується в країні, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що у разі, якби новий КПК був ухвалений, то в слідчих ізоляторах не утримувалась значна частина тих, хто сьогодні там перебуває. За словами міністра, нове законодавство передбачає можливість арешту до винесення обвинувального вироку лише як винятковий захід.

О.ЛАВРИНОВИЧ також підкреслив, що вперше за роки незалежності існує реальна політична воля для зміни ситуації з кримінальною юстицією в державі.

«Це дуже висока планка. Є окремі недоліки, помилки. Але якби не було політичної волі щодо необхідності зміни ситуації, ми б мали ті ж результати, що і протягом останніх 20 років», - наголосив він.

Міністр юстиції висловив сподівання, що новий Кримінальний процесуальний кодекс буде ухвалено у другому читанні вже у березні поточного року.