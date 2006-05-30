У Держкомнацміграції ”душать” надто балакучих співробітників

Перший заступник голови Державного комітету України у справах національностей та міграції Віктор ВОРОНІН заявляє, що у комітеті чиниться тиск на тих посадовців, які заявили про порушення у роботі цього відомства і, зокрема, його голови Сергія РУДИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, В.ВОРОНІН повідомив, що на начальника управління міграційної служби України в Київській області Олександра БОЖКА чиниться “шалений тиск”. Також, за його словами, співробітницю “згаданого управління вчора просто зачинили в кабінеті одного з керівників Держкомнацміграції і вимагали писати пояснення, а також відмовитись від своїх свідчень”. В.ВОРОНІН заявив, що “існує велика небезпека для всіх працівників Держкомнацміграції, які відмовилися виконувати злочинні накази” (керівництва відомства - УНІАН).

В.ВОРОНІН підкреслив, що в нього є документи, які підтверджують “незаконні дії” С.РУДИКА і він має намір передати ці документи правоохоронним органам. За його словами, ці порушення мають “масовий системний характер”.

В.ВОРОНІН на прес-конференції повідомив, що його дві доповідні записки з даного приводу були проігноровані керівництвом комітету.

Учора була розповсюджена офіційна заява В.ВОРОНІНА, у якій він звинуватив голову Державного комітету України у справах національностей та міграції С.РУДИКА і загалом керівництво комітету в діях, “які становлять загрозу національній безпеці України”.

Автор заяви зазначав, що Держкомнацміграції порушує терміни прийняття рішення при вирішенні питання надання статусу біженця – замість передбаченого Законом України “Про біженців” максимального терміну прийняття рішення у три місяці насправді зараз рішення виносяться, як мінімум, через 6-7 місяців, при цьому відбувається службова фальсифікація документів, де «заздалегідь забивається дата та номер прийняття рішення, хоча реально воно приймається тільки через кілька місяців після проставленої дати».

При цьому В.ВОРОНІН пояснював загрозу нацбезпеці тим, що переважна кількість шукачів притулку походить з регіонів, які є небезпечними у плані терористичної діяльності та наркоторгівлі - Афганістану, Іраку, Чечні, Таджикистану, Нігерії, Палестини, Сьєрра-Леоне тощо.

В.ВОРОНІН просив Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, голову Служби безпеки України Ігоря ДРІЖЧАНОГО, міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА провести перевірку фактів фальсифікації документів у Держкомнацміграції.

“Я працюю першим заступником голови Держкомнацміграції вже більше 3 років, 9 місяців виконував обов’язки голови, і для мене зрозуміло, що подібні дії можуть бути пояснені й корупційними мотивами, а не тільки недбалістю та непрофесійністю керівництва. Також для мене не викликає сумніву – порушення термінів та оформлення рішень заднім числом неможливо без відома вищого керівництва Держкомнацміграції (рішення по справах підписуються лише головою чи куруючим заступником)”, - зазначив автор заяви.

Також В.ВОРОНІН нагадав про рішення Держкомнацміграції, який незаконно відмовив у наданні притулку узбецьким громадянам, які були депортовані 14 лютого 2006 року.

“При цьому виникає підозра щодо особистої зацікавленості високих посадових осіб Держкомнацміграції. Всі незаконні дії Управління міграційної служби в АРК були проведені з блискавичною швидкістю (навряд чи можливою без прямої вказівки керівництва Держкомнацміграції), а її керівники не тільки не були покарані, але й їх дії активно виправдовувались С.РУДИКОМ. Після депортації (громадян Узбекистану) С.РУДИК публічно брехав, стверджуючи, що узбеки були трудовими мігрантами, які не мали жодного відношення до політичних організацій, спростовуючи таким чином інформацію, оприлюднену не тільки правоохоронними органами, але безпосередньо й вищим державним керівництвом України щодо членства депортованих в організації “Ісламський рух Узбекістану”. Зараз, після чергових заяв міжнародних організацій, що вимагають покарати посадовців, винних у незаконній депортації узбеків, С.РУДИК знову почав брехати, але вже діаметрально протилежне. Зараз він, “забувши”, що казав раніше, вважає узбеків такими, що “втекли від політичного режиму”, та наклепницьки звинувачує у депортації правоохоронні органи, які були тільки технічними виконавцями, не вказуючи, що вона стала можливою виключно завдяки протиправному рішенню Держкомнацміграції”, - повідомляє у заяві В.ВОРОНІН.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Україна депортувала 11 громадян Узбекистану на батьківщину. За даними СБУ, Україна змушена депортувати на батьківщину 11 узбеків, оскільки ті належали до організації, яку ООН визнала терористичною - "Ісламський рух Узбекистану".

13 травня ряд правозахисних організацій заявив, що вимагатимуть від української влади створити незалежну комісію за участю правозахисників для з`ясування обставин депортації з Криму громадян Узбекистану. На переконання правозахисників, ініціаторами цієї депортації, яка, на їх думку, більше скидається на «екстрадицію», були Служба безпеки України і Державний комітет з питань міграції України.

25 травня голова Держкомнацміграції С.РУДИК заявив, що Україна депортувала громадян Узбекистану з порушенням правових норм.