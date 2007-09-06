Ющенко звернеться до КС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернеться до Конституційного Суду з проханням розглянути питання щодо конституційності закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на форумі «Від первинної ланки до здорової нації»,що проходить на Київщині.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Секретаріат Президента готує подання до Конституційного Суду щодо закону про тендерні закупівлі, і через 2-3 дні цей документ буде готовий.

«Цього подання вистачить, щоб заблокувати цей закон, а щоб розробити новий - потрібна добра воля уряду», - вважає глава держави.

Під час виступу він також наголосив, що існуюча процедура тендерних закупівель, ухвалена і розроблена правлячою коаліцією, відкинула країну у минуле.

В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що сьогодні на рахунку уряду лежить досить значна сума залишку, і в цей час уряд бере позичку.

Президент зауважив, що проблема полягає у поганому управлінні цими коштами і неможливість їх освоєння через тендерні процедури.

В.ЮЩЕНКО розповів присутнім, що декілька тижнів тому мав розмову з цього приводу з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і вони дійшли згоди, що необхідно скасувати закон про тендерні закупівлі, а уряд має розробити новий механізм держзакупівель, який до обрання нового парламенту вводитиметься у дію рішенням Ради національної безпеки і оборони.

Президент вважає, що це найкращий і найшвидший шлях вирішення проблеми у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, Президент неодноразово заявляв, що вважає неефективною і криміналізованою діючу редакцію закону про державні закупівлі.

Він запропонував 4 вересня на засіданні РНБО прийняти новий порядок проведення державних закупівель.

В.ЮЩЕНКО запропонував негайно розробити новий механізм в цій сфері спільно з урядом і правоохоронними органами, прийняти його на засіданні РНБО і після відкриття першої сесії Верховної Ради нового скликання затвердити цей механізм на законодавчому рівні.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і перший віце-прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ завили, що зміни до закону про державні закупівлі повинні ухвалюватись Верховною Радою, а не РНБО.

За результатами засідання РНБО, що відбулось 4 вересня, порядок проведення держзакупівель було відправлено на доопрацювання.

Довідка УНІАН. Закон «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та інші законодавчі акти України» Верховна Рада ухвалила 15 грудня 2005 року. Цим законом, зокрема, вводиться принцип громадського контролю за держзакупівлями, уточнюються окремі процедурні питання, які стосуються порядку розкриття тендерних пропозицій.