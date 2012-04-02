У Генпрокуратурі кажуть, що Тимошенко вивозити не можна

Про це заявила прес-секретар генпрокурора Маргарита Велькова в ефірі 5 каналу.

Коментуючи можливість лікування Тимошенко закордоном, вона нагадала: "Чинним законодавством така можливість не передбачена".

При цьому вона також уточнила, що заяви першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна закордонним ЗМІ щодо справ Тимошенко, він давав на власний розсуд.

"Немає ніякої заборони. Кожен заступник відповідно до своєї посади, також чітко розуміючи на які кроки він вповноважений, на власний розсуд вирішує, як кому і що коментувати, і які інтерв’ю надавати", - зазначила вона.

Українська правда