Спостерігачі ПАРЄ перелічили слабкі місця українських виборів

Співдоповідачі моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне СЕВЕРІНСЕН та Рената ВОЛЬВЕНД заявляють про ряд недоліків у веденні виборчої кампанії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в Києві. Х.СЕВЕРІНСЕН і Р.ВОЛЬВЕНД прибули до України як члени передвиборчої місії Спеціального комітету ПАРЄ з питань спостереження за достроковими виборами в Україні.

Х.СЕВЕРІНСЕН висловила жаль, що останні зміни до закону про вибори народних депутатів не покращили, а погіршили умови їх проведення.

Вона також вважає, що існує небезпека політизації Конституційного Суду України і затягування розгляду рішень в судах. «Будь-який політичний тиск на Конституційний Суд є неприпустимим», - наголосила Х.СЕВЕРІНСЕН.

Також співдоповідачі моніторингового комітету ПАРЄ занепокоєні невключенням до виборчих списків громадян, які тимчасово виїхали за кордон. За словами співдоповідачів, такі законодавчі норми не відповідають стандартам Ради Європи.

Ще одним недоліком у виборчому законодавстві Х.СЕВЕРІНСЕН назвала процедуру голосування вдома. Вона нагадала, що на минулих президентських виборах таке голосування було одним з основних джерел фальсифікації результатів виборів. За її словами, у цій процедурі також необхідно усунути можливості для зловживань.

Водночас співдоповідачі вітають дії української влади, направлені на покращення якості виборчих списків, однак при цьому застерігають від можливих зловживань і у цьому аспекті.

Крім того, передвиборча місія ПАРЄ також занепокоєна політизацією Центральної виборчої комісії. Співдоповідачі закликали політиків нагадати своїм представникам у ЦВК, що вони мають приймати виключно об’єктивні рішення з усіх питань.

Також члени місії ПАРЄ висловили занепокоєння призначенням держслужбовців керівниками виборчих штабів в деяких регіонах. За їхніми словами, це може стати джерелом застосування адміністративного ресурсу.