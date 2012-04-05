Англійське МЗС: Асоціації не підпишуть, поки Тимошенко за ґратами
Міністр у справах Європи МЗС Великої Британії Девід Лідінгтон заявляє, що Угоду про асоціацію між Україною та ЄС не буде підписано, якщо Юлія Тимошенко та Юрій Луценко лишатимуться за ґратами.
"Угоду про асоціацію навряд чи буде підписано та ратифіковано, якщо лідери опозиції, які опинилися за ґратами в результаті проведення недосконалих судових процесів, не будуть звільнені та не зможуть брати участь у політичному житті", - йдеться в статті Д.Лідінгтона для української газети "День", яку цитує Посольство Великої Британії в Україні.Міністр у справах Європи МЗС Великої Британії наголошує, що йдеться не про долю окремих осіб, а про питання вибірковості правосуддя, яке гостро стоїть в Україні. "Наші занепокоєння стосуються не справ окремих осіб, а системних проблем з вибірковим правосуддям і незалежністю суддів. Такі занепокоєння ставлять під питання відданість українського уряду європейським цінностям і нормам, які становлять основу Угоди про асоціацію та всіх наших більш широких відносин", - наголошує він.
За словами Д.Лідінгтона, на цьому тлі парламентські вибори в Україні, які відбудуться в жовтні 2012 року, набувають особливого значення. "Як написали на початку березня п’ять європейських міністрів закордонних справ, включаючи Вільяма Хейга, ці вибори є лакмусовим тестом на демократію в Україні. Увага світової спільноти буде прикута до України в надії на те, що вибори будуть вільними і справедливими", - зазначає міністр.
"Ми сподіваємося, що українські уряди – сьогодні і у майбутньому – матимуть мужність приймати політичні рішення, які дозволять Угоді про асоціацію набрати чинності та реалізувати економічний і політичний потенціал України", - резюмує Д.Лідінгтон.