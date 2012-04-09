У Тимошенко кажуть, що лист харківських медиків відроджує традиції 37-го року

Як наголошується у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби «Батьківщини», колективний лист харківських медиків відроджує «традиції 37-го року».

«Куцої фантазії чинної влади вистачає тільки на копіювання методів, апробованих Сталіним у часи терору», - вважають у «Батьківщині».

Як ідеться у заяві, логічним продовженням таких дій влади можуть стати інші абсурдні кроки: «Наступним з’явиться лист від працівників харчової промисловості з розповідями про те, що їжа в українських їдальнях найсмачніша та найкорисніша. Адресат – ВООЗ. Далі треба написати в ООН про виняткову чистоту постільної білизни від імені колективів банно-пральних комбінатів. Ну і наостанок металурги мають обов’язково повідомити СОТ, що українські грати – найміцніші у світі».

«Поважні академіки і сивочолі член-кореспонденти, що раптом трапилось у вашому житті, що ви зібралися разом і народили геніального листа з колективним «одобрямсом»? Що це за таємнича ініціативна група, учасників якої ніхто з вас не може назвати? І звідки такий глобальний розмах в списку адресатів? Хіба писати листи на європейські структури – звична для вас справа?», - запитали у партії «Батьківщина».

«Представникам такої благородної професії, а тим більше з солідними науковими званнями має бути елементарно соромно танцювати під дудку режиму, очолюваного обмеженими і аморальними людьми», - звертаються до лікарів автори заяви.

«Історія має навчити вас, що ті, хто підписував колективні листи у 37-му, вже у 38-му сідали за доносами своїх же колег», - йдеться в заяві прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, медики Харківської області розцінюють відмову екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко лікуватися у вітчизняному медичному закладі як недалекоглядність і нехтування своїм здоров’ям. Відповідне звернення 20 медичних фахівців Харківщини було направлено віце-прем’єр-міністру – міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій, міністру закордонних справ Костянтину Грищенку, Європейському суду з прав людини та самій Ю.Тимошенко, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії Харкова.

6 квітня Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від створених для неї спеціальних умов у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.

Перед цим, 4 квітня, перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко сказала, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.

Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її огляд, та після консультацій із захисниками.

4 квітня МЗС запросило до України німецьких лікарів оцінити медзаклад, куди планується направити Ю.Тимошенко.

5 квітня Міністерство закордонних справ отримало підтвердження, що німецькі лікарі зможуть наступного тижня приїхати до України.