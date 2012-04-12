Прокурор натякає, що в журналіста Усова можуть бути проблеми

Прокурор Вінницької області Олександр Мрихин визнав, що у закладах Державної пенітенціарної служби України в регіоні існують проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Мрихин сказав під час прес-конференції.

За його словами, Вінницький слідчий ізолятор не можна порівнювати з Київським ні за кількістю ув’язнених, ні за умовами утримання.

«Я зовсім недавно побував у Вінницькому слідчому ізоляторі, можу сказати, що умови там значно кращі, ніж в Київському СІЗО. Я особисто спілкувався з багатьма ув’язненим, звернень до мене щодо умов утримання вони не виказували», - повідомив він.

За словами прокурора, перевірки в СІЗО проводяться щомісяця.

О.Мрихин зауважив, що в СІЗО виявлено порушення санітарно-медичних норм, існують камери, що потребують капітального ремонту, залишається невирішеною проблема перенаповненості СІЗО.

«З цих питань 22 березня ми проводили міжвідомчу нараду з усіма представниками пенітенціарних закладів на території Вінницької області. Були розроблені конкретні заходи, які допоможуть покращити умови тримання ув’язнених», - сказав прокурор області.

Він зазначив, що поряд з побутовими проблемами у фільмі про Київське СІЗО (резонансний фільм журналіста Костянтина Усова «Лук’янівка. Тюрма №1» - УНІАН) звертає на себе увагу корупційна складова у діяльності працівників пенітенціарного закладу.

«Такі проблеми існують і у нас. В поточному році за вчинення аналогічного злочину був складений адміністративний протокол за скоєння корупційного діяння відносно одного з інспекторів Вінницького СІЗО. Людина була притягнута до адміністративного покарання, він був звільнений із посади», - повідомив О.Мрихин.

Коментуючи дії К.Усова, прокурор області зазначив, що їх можна оцінити з двох боків. «По-перше – з моральної точки зору, журналіст підняв таку резонансну проблем, яка стосується сотень людей, що перебувають у СІЗО, і можливо, я на це сподіваюсь, що цей репортаж призведе до якихось позитивних змін у Київському СІЗО. З юридичної точки зору – той шлях, який обрав журналіст, – він по законодавству є незаконним. За пронесення на територію цієї установи заборонених предметів, за дачу хабара посадовій особі – є й адміністративна, і кримінальна відповідальність», - вважає О.Мрихин.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на телеканалі ТВі вийшов сюжет К.Усова, в якому показано побут в`язнів Лук`янівського СІЗО.

На початку свого сюжету автор зазначив: «Оскільки саме Київський СІЗО тримає в інформаційному просторі перше місце за кількістю повідомлень про звірства, катування, про нелюдські умови утримання і дивні смерті в тюремних камерах, оскільки саме туди влада Януковича скеровує своїх ворогів, півроку тому ми поставили перед собою надзавдання - знайти спосіб показати людям справжню Лук`янівку. Справжню, а не ту, яку демонструють обраним ЗМІ».

Для цього журналісти ТВі зуміли вибудувати усередині в`язниці власну «агентурну мережу». Для того, щоб через максимально короткий час мати своїх людей в кожному корпусі, на кожному поверсі СІЗО. «Кожному з агентів ми передавали мобільні телефони, оснащені відеокамерами. І часточками, по 10-15 секунд, протягом шести місяців - ув`язнені надсилали нам уривки свого життя», - зазначив К.Усов.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області 8 установ виконання покарань, у яких утримується близько 6,5 тис. осіб, позбавлених волі, більшість з яких засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини і є небезпечними для суспільства.