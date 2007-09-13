Вибори виграє Блок Литвина? (2 опитування)

Сьогодні в Києві відбулися дві прес-конференції різних соціологічних структур. Свої версії майбутніх подій запропонували Всеукраїнська соціологічна служба і Інститут соціальної та політичної психології.

Варіант: 29+5,9+3=37,3 проти 22,6+15,2=37,8... і 5,6 у Литвина

29% виборців готові підтримати на позачергових парламентських виборах Партію регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Всеукраїнською соціологічною службою, які були оприлюднені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Згідно з даними опитування, за Блок Юлії Тимошенко готові проголосувати 22,6% виборців; за блок “Наша Україна – Народна самооборона” - 15,2%.

Крім цих трьох політичних сил тривідсотковий виборчий бар’єр також долають Комуністична партія України, яку мають намір підтримати 5,9% респондентів, Блок Литвина – 5,6% і Соціалістична партія України - 3% виборців.

Проти всіх планують проголосувати 5,6% опитаних, а не визначились – 5,4%.

Опитування проводилось з 6 по 12 вересня в 16 регіонах України, всього було опитано 2 тис. 479 респондентів, похибка становить не більше 2%.

Варіант: 31,6+5,7=37,3 проти 22,8+12,9=35,7... і 4,6 у Литвина

На початку вересня на виборах до парламенту пройшли б п’ять політичних сил: Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, блок “Наша Україна – Народна самооборона”, Комуністична партія України та Блок Литвина.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Інституту соціальної та політичної психології Академії педагогічних наук України, член-кореспондент АПН Микола СЛЮСАРЕВСЬКИЙ, презентуючи результати всеукраїнського репрезентативного опитування, проведеного Інститутом 4-8 вересня

Так, згідно з розподілом голосів активного електорату - тих громадян, які тією чи іншою мірою схильні брати участь у голосуванні, Партія регіонів набирає 31,6%; Блок Юлії Тимошенко – 22,8%; блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 12,9%; Комуністична партія України – 5,7%. Блок Литвина, який, як зазначив М.СЛЮСАРЕВСЬКИЙ, у попередні місяці при опитуваннях балансував на грані тривідсоткового рубежу, зараз набирає 4,6%.

“Сказати з впевненістю, що такий показник у цього блоку залишиться й надалі, ми не можемо, оскільки ці результати отримані вперше, але шанс перетнути тривідсотковий бар’єр у блоку (Литвина), безмовно, є. Якщо ця тенденція збережеться, то він потрапить до Верховної Ради, і в політичних розкладах буде відігравати, зрозуміло, немалу роль”, - вважає М.СЛЮСАРЕВСЬКИЙ.

За його інформацією, наближається до прохідного виборчого бар’єру Соціалістична партія України, за яку готові проголосувати 2,6% опитаних. За Всеукраїнське об’єднання “Свобода” та Прогресивну соціалістичну партію України мають намір проголосувати по 1,2% респондентів.

“Решта 12 партій і блоків поки що не набирають і по 1% і разом відтягують лише близько 4% голосів”, - сказав директор інституту.

Вагаються з вибором серед тих, хто схильний голосувати, 10,7% респондентів і збираються проголосувати проти всіх - 2,6%.