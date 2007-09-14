У Києві відбувся саміт Україна-ЄС

О 10.00 в Залі державних заходів Секретаріату Президента розпочалося пленарне засідання чергового Саміту «Україна – ЄС».

Делегацію Португалії (країни, що зараз головує в ЄС) очолює голова Європейської Ради, прем’єр-міністр Республіки Жозе СОКРАТЕШ.

На чолі делегації Європейської комісії на Саміт прибув Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Делегацію Ради Європейського Союзу очолює Генеральний Секретар Ради ЄС, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єр СОЛАНА.

Для участі в Саміті також прибули Комісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР та державний міністр, міністр закордонних справ Португалії Луїш АМАДУ.

На відкритті ХІ Саміту “Україна-ЄС” Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевнив представників Європейського Союзу, що європейський вибір України є безальтернативним.

За словами Президента, як ЄС, так і Україну цікавлять конкретні практичні справи. Він запропонував в ході саміту саме на них зосередити свою увагу.

Президент нагадав, що порядок денний включає обговорення ключових аспектів розвитку України та ЄС, майбутнє двосторонніх відносин та міжнародну проблематику.

«У нашій розмові охопимо весь комплекс напрацювань, і вірю, знайдемо відповіді на всі питання, починаючи від візового режиму для українських громадян, на що б мені хотілося б зробити особливий акцент, до ядерної безпеки», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО гарантує європейській спільноті проведення в Україні чесних і прозорих позачергових парламентських виборів.

«Хочу вас твердо запевнити, що парламентські вибори в нашій країні відбудуться демократично, прозоро, у відповідності з національними і міжнародними стандартами», - підкреслив Президент.

Він висловив переконання, що дострокові вибори призведуть до нормалізації політичної ситуації в країні.

«Ми прямуємо до консолідації усіх відповідальних демократичних сил навколо головних національних пріоритетів», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, висловивши переконання, що період випробувань в нашій державі відійде і почнеться сталий розвиток України, продовжиться робота з консолідації нації.

Україна і Європейський Союз обговорили питання двостороннього співробітництва на 2005-2008 роки.

Про це на прес-конференції заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО за результатами XI Саміту «Україна-ЄС», який відбувся сьогодні в Києві.

За словами В.ЮЩЕНКА, серед цих питань – сфера безпекової політики, в тому числі і ядерної; екологічна тематика; тема економічного співробітництва; питання двостороннього торговельного характеру.

Україна задоволена темпом розвитку відносин з Європейським Союзом.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що в рамках Саміту сторони продемонстрували повну відкритість позицій та атмосферу дружби і відкритості.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що за результатами Саміту сторони підписали низку документів, серед яких – Спільна заява сторін, а також – Спільна доповідь про прогрес в переговорному процесі щодо укладення нової поглибленої угоди між Україною і ЄС.

“Ми надзвичайно задоволені темпом розвитку відносин України і ЄС”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Угода між Україною та ЄС про спрощення візового режиму може бути ратифікована до кінця року

Голова Європейської Ради, прем’єр-міністр Республіки Португалія Жозе СОКРАТЕШ впевнений, що до кінця року угода між Україною та ЄС про спрощення візового режиму буде ратифікована. Про це він заявив на прес-конференції в рамках XI Саміту “Україна-ЄС”. “Я впевнений, що до кінця року цю угоду буде ратифіковано, і завдяки цьому доступ до віз буде набагато відкритіший”, - сказав Ж.СОКРАТЕШ.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він висловив готовність Португалії як країни, що головує нині в ЄС, до проведення двосторонніх зустрічей між Україною і кожною країною - членом ЄС у разі, якщо виникають якісь проблеми з візовим режимом. “Ці питання все ж таки регулюються двосторонніми відносинами, а не відносинами з ЄС, але ми повністю готові надавати допомогу, підтримку, організовувати такі зустрічі з метою розв’язання таких проблем, які можуть існувати між Україною і будь-якою країною - членом ЄС”, - сказав голова Європейської Ради.

Ж.СОКРАТЕШ також наголосив на важливості однакового ставлення в Україні до всіх громадян країн ЄС. “ЄС хотів би, щоб Україна мала однакове ставлення до усіх громадян будь-якої європейської країни - Португалії, Франції, а також і до румунів і болгар, оскільки це є важливою умовою, щоб ця угода набула сили”, - додав він.

( Далі буде)