Кузьмін триматиме оборону 9 травня в Брюсселі
13:20, 07 травня 2012Політика
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Кузьмін виступить на засіданні круглого столу в Європарламенті щодо справи Тимошенко.
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9 травня у Європарламенті відбудеться засідання круглого столу на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського закону чи порушення прав людини”.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, організатором круглого столу виступив віце-президент групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Лібор Ручек (Чехія).
У засіданні круглого столу візьмуть участь перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін та юрист Данського Гельсінського комітету з прав людини Мікаель Люнгбо.
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