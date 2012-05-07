Кузьмін триматиме оборону 9 травня в Брюсселі

13:20, 07 травня 2012
Політика
1076 0

Кузьмін виступить на засіданні круглого столу в Європарламенті щодо справи Тимошенко.  

Ренат Кузьмін

9 травня у Європарламенті відбудеться засідання круглого столу на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського закону чи порушення прав людини”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, організатором круглого столу виступив віце-президент групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Лібор Ручек (Чехія).

У засіданні круглого столу візьмуть участь перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін та юрист Данського Гельсінського комітету з прав людини Мікаель Люнгбо.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter