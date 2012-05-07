Кузьмін триматиме оборону 9 травня в Брюсселі

9 травня у Європарламенті відбудеться засідання круглого столу на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського закону чи порушення прав людини”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, організатором круглого столу виступив віце-президент групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Лібор Ручек (Чехія).

У засіданні круглого столу візьмуть участь перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін та юрист Данського Гельсінського комітету з прав людини Мікаель Люнгбо.