Україні натякнули, що вступ до ЄС їй не світить років так 30
Україні необхідно не менш як 30 років, щоб провести необхідні для євроінтеграції перетворення.
Про це заявив польський політик, євродепутат Марек Сівець на зустрічі із студентами Луганського національного університету.
Як повідомили УНІАН у прес-службі вишу, у своєму виступі польський політик був не дуже оптимістичний щодо європейського майбутнього України. «Важливо прислухатися до рекомендацій, які дає Україні ЄС», - підкреслив М.Сівець, обговорюючи із студентами перспективи входження України до Європейського Союзу.
Він також розповів студентам про позитивні і негативні підсумки входження Польщі до складу ЄС. За словами польського євродепутата, після інтеграції Польща стала провідним виробником сільськогосподарської продукції в Європейському Союзі, що дало 20% приріст експорту польських товарів. Але, водночас, інші галузі промисловості переживають зараз у Польщі спад. «Нашими продуктами наповнений весь європейський ринок, але ми не випускаємо автомобілів і комп'ютерів», - підкреслив М.Сівець.
Довідка УНІАН. М.Сівець – євродепутат, екс-секретар канцелярії Президента Польщі Олександра Квасьневського, голова Польської асоціації друзів Центра Персса для світу, голова Наглядової ради Фонду Yalta European Strategy.