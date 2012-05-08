Україні натякнули, що вступ до ЄС їй не світить років так 30

Про це заявив польський політик, євродепутат Марек Сівець на зустрічі із студентами Луганського національного університету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі вишу, у своєму виступі польський політик був не дуже оптимістичний щодо європейського майбутнього України. «Важливо прислухатися до рекомендацій, які дає Україні ЄС», - підкреслив М.Сівець, обговорюючи із студентами перспективи входження України до Європейського Союзу.

Він також розповів студентам про позитивні і негативні підсумки входження Польщі до складу ЄС. За словами польського євродепутата, після інтеграції Польща стала провідним виробником сільськогосподарської продукції в Європейському Союзі, що дало 20% приріст експорту польських товарів. Але, водночас, інші галузі промисловості переживають зараз у Польщі спад. «Нашими продуктами наповнений весь європейський ринок, але ми не випускаємо автомобілів і комп'ютерів», - підкреслив М.Сівець.

Довідка УНІАН. М.Сівець – євродепутат, екс-секретар канцелярії Президента Польщі Олександра Квасьневського, голова Польської асоціації друзів Центра Персса для світу, голова Наглядової ради Фонду Yalta European Strategy.