Тігіпка не бентежить, що він багатший за Азарова

Віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка не бентежить той факт, що минулого року він одержав більший дохід, ніж прем`єр-міністр України Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Тігіпко сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи не бентежить його те, що він багатший за прем`єр-міністра.

«Ні, я достатньо довго, роками працював у бізнесі, я декларую свої доходи», - сказав С.Тігіпко.

Він також зазначив, що неодноразово показував свій будинок журналістам.

«Я давно це зробив. У мене були кілька разів, телекомпанії показували, інтерв`ю брали у мене, знімали. Якихось проблем тут взагалі немає», - додав віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненою декларацією про доходи, С.Тігіпко в 2011 році одержав сукупний дохід у розмірі 26 млн 911,227 тис. грн.

Водночас, М.Азаров за 2011 рік задекларував 837 тис. 264,01 грн.