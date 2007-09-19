Регіоналів підвела скрупульозність судді КС?

Заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що подання 54 народних депутатів до КС щодо конституційності деяких норм закону про вибори не містить правового обгрунтування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам у перерві засідання КС, який сьогодні розпочав розгляд вищезазначеного подання.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, депутатське подання не містить достатнього правового обгрунтування неконституційності тих положень, які оскаржуються. Вона вважає, що про це свідчить те, з якою докладністю суддя-доповідач у справі намагався з’ясувати у представника народних депутатів в КС окремо кожен пункт подання.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що як представник Президента намагатиметься якнайкраще обгрунтувати свою позицію з цього питання.

М.СТАВНІЙЧУК також висловила переконання, що звернення до КС щодо неконституційності тих чи інших положень закону про вибори народних депутатів не може бути підставою для визнання недійсними результатів виборів. За її словами, подання 54 депутатів, швидше за все, можна розцінювати як спробу відповіді на конституційне подання Президента України, яке стосується інших положень цього ж закону.

У свою чергу, представник народних депутатів, член Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО зауважив, що ще декілька місяців тому країна перебувала на межі громадянського конфлікту. За його словами, виходом з тієї важкої, складної ситуації була домовленість про проведення позачергових виборів, а механізмом їх проведення стали зміни до закону про вибори народних депутатів.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО зазначив, що ці зміні однаковою мірою обмежили можливості для фальсифікацій результатів голосування як в західному, так і в східному регіонах України. Він нагадав, що змінами до закону передбачено відміну використання відкріпних талонів і разом з тим була частково ускладнена процедура голосування для тих громадян, які тимчасово виїхали за кордон. Однак, за словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, Президент своїм конституційним поданням, яке вчора почав розглядати КС, фактично порушив досягнуті раніше домовленості, оскільки таким чином він намагається покращити можливості для голосування та захистити інтереси громадян лише однієї частини України. Тому, наголосив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, своїм зверненням парламентарії намагаються відновити втрачений баланс і захистити інтереси жителів іншої частини України.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Конституційний Суд України розпочав розгляд подання Президента України щодо конституційності положення виборчого законодавства, відповідно до якого із списків виборців виключаються громадяни, які виїхали за кордон.

Сьогодні, 19 вересня, Конституційний Суд розпочав розгляд справи за поданням 54 народних депутатів щодо неконституційності деяких положень закону про вибори народних депутатів.

Автори конституційного подання вважають неконституційними ті положення закону, якими встановлюються строки реалізації громадянином права на подання скарги щодо допущених при складанні списку виборців неточностей.

Депутати також вважають такою, що не відповідає Конституції, норму закону, за якою при проведенні позачергових виборів депутатів відкріпні посвідчення не виготовляються і не використовуються.