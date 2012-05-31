Депутати закликають збільшити присутність жінок в політиці

Як повідомили УНІАН в прес-службі І.Геращенко, про це депутат сказала на круглому столі на тему: «Участь жінок у парламентських виборах 2012 року в Україні».

«На жаль, в Україні це зневажливе ставлення в першу чергу озвучується представниками влади, які не приховують свого неприйняття суспільно-активної і освіченої жінки», - підкреслила І.Геращенко. Вона висловила переконання, що сьогодні потрібно спільно долати такі суспільні стереотипи і в той же час політичні партії і їх лідери мають займати тверду позицію щодо збільшення присутності жінок в політиці і посилення їх ролі.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк зазначив, що відповідно до результатів досліджень, політика держав, де є сильна присутність жінок, є більш соціально орієнтованою, зокрема в скандинавський державах, де традиційно участь жінок у політиці є однією з найвищих у світі і становить близько 40%. Він пожалкував, що в новому Законі України «Про вибори народних депутатів України» не передбачено механізму квотування за гендерною ознакою. Б.Тарасюк зазначив, що крім країн, де квоти законодавчо закріплені, в багатьох країнах політичні партії добровільно прийняли стратегії по квотам для жінок. Він переконаний, що добровільне квотування партійних списків за гендерним принципом – це дієвий механізм щодо забезпечення політичної участі жінок.

Цю думку поділяє співголова МФО «Рівні можливості», народний депутат («БЮТ-Батьківщина») Олена Кондратюк. На її думку, такий ситуативний і тимчасовий механізм спроможний вирівняти баланс у суспільстві. «Коли баланс вирівнюється, квота знімається. Але зараз завдання жінок – проявити готовність та продовжувати йти далі», - підкреслила депутат. За словами О.Кондратюк, питання про готовність жінок до активної участі у політичному житті суспільства взагалі не стоїть, оскільки в партіях на низовому рівні переважно працюють жінки, на виборчих дільницях також працюють жінки. Вона наголосила, що українське суспільство не настільки економічно розвинене, щоб жінка могла перекласти частину домашньої роботи на інших і повноцінно займатися політичними та громадськими справами. Окрім цього, наявність гендерно-стереотипного ставлення у суспільстві стає перепоною на шляху багатьох жінок. «Жінкам в політиці набагато складніше, аніж чоловікам. Але наше завдання - долати стереотипи, змінювати звичні та зручні чоловікам правила, робити політику в Україні більш якісною та гуманною», - підкреслила О.Кондратюк.

"Участь жінок в політиці є важливим елементом будь-якої демократії. Ми повинні об'єднати наші зусилля в пошуках ефективних рішень проблеми недостатньої участі жінок в регіоні ОБСЄ ", - сказала заступник спікера парламенту Грузії Русудан Кервалішвілі. Вона також розповіла, що у Грузії було внесено поправки до відповідного законодавства, зокрема, збільшено бюджетне фінансування тих політичних партій, в прохідній частині списків яких представлено не менше 20% жінок.

В свою чергу голова підкомітету з міжнародно-правових питань та гендерної політики Комітету Верховної Ради Олена Бондаренко наголосила, що "парламентські вибори-2012 стануть для політичних партій-учасниць виборчого процесу тестом на справжню, а не декларативну відданість європейським цінностям, якими є демократія, верховенство права, права людини». Вона нагадала, що один із засадничих принципів дотримання прав людини – рівність можливостей і недискримінація. За словами депутата, уперта відмова парламентської більшості від підтримки змін до законодавства, які мали би забезпечити рівність жінок і чоловіків у виборчому процесі, свідчить про те, що український політикум назагал іще не "доріс" до європейського самоусвідомлення.