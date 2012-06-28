ВАСУ вмив руки від позову щодо «мовного закону»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина».

Як повідомив один з позивачів, депутат Ю.Одарченко, позов поданий до Вищого адмінсуду України, у якому за допомогою належних доказів доводиться, що за проект голосувало на 60 депутатів менше, ніж цього вимагає Конституція, та сам порядок розгляду проекту був серйозно порушений, а пропозиція комітету про прийняття за основу проекту закону сфальсифікована, відхилено.

У відкритті провадження було відмовлено і повторному позову, який подали депутати, зазначивши цього разу на правомірності розгляду Вищим адміністративним судом цього питання, зазначається в повідомленні.

«Нам навіть не дали змоги представити свою позицію у суді – нам двічі повернули позовну заяву», - заявив Ю.Одарченко і додав: «Вочевидь, «куратори» з Банкової вирішили, що опозицію слід позбавити права «діставати» владу своїми позовами та показувати Україні всю «приватизованість» судової системи України».

Депутат вважає, що Україну чекає повна ліквідація судової системи як такої, якщо влада Партії регіонів переможе на парламентських виборах цього року.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" Ю.Одарченко та С.Курпіль подали до Вищого адмінсуду України позов, в якому просили суд визнати недійсними результати голосування за законопроект "Про засади державної мовної політики" і заборонити профільному комітету Верховної Ради готувати його до розгляду у другому читанні.

За словами С.Курпіля, з'ясувалося, що 5 червня у сесійній залі голосували ті депутати, які перебували на лікарняному, у відпустках. Насправді ж, як відзначив депутат, якщо не враховувати відсутніх, то за скандальний закон проголосували б лише 172 народні депутати. Тобто при ухваленні законопроекту були порушені процедура голосування, норми Конституції, законів.

Довідка УНІАН. 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

За це рішення проголосували 234 з 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 депутатів від КПУ, двоє - від Народної партії, шість членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

Пізніше член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко заявив, що народних депутатів від його групи, картки яких проголосували за мовний законопроект, не було в сесійній залі на той момент.