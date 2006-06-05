“Наша Україна” хоче, щоб уряд звітував перед коаліцією, але БЮТ проти

Член переговорної групи з узгодження проекту Угоди про Коаліцію демократичних сил народний депутат України Роман ЗВАРИЧ заявив, що під час обговорення проекту угоди виникли два діаметрально протилежні підходи. Перший – хто кому підпорядкований і хто перед ким звітує – уряд чи коаліція. Друга розбіжність стосується визначення принципів розподілу сфер відповідальності учасників коаліції, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний союз Наша Україна".

“Стосовно першого підходу наша позиція зводиться до того, що уряд має відповідати перед коаліцією, – заявив народний депутат. – Є підстави вважати, що така ж позиція і у соціалістів, – їхні представники твердо дотримувалися її протягом усього переговорного процесу. Хоча останнім часом лідер соціалістів зайняв стосовно цього питання не зовсім чітку позицію. Натомість БЮТ вважає, ніби уряд повинен грати першу “скрипку” у ланцюгу коаліція – Кабінет Міністрів, а фракції коаліції мають лише “освячувати” його рішення”, - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

“Зокрема, на думку представників Блоку Юлії Тимошенко, коаліція не матиме права заперечити проти включення до порядку денного Кабміну будь-яких питань, – розповів Р.ЗВАРИЧ. – Натомість, “Наша Україна” наполягає на тому, щоб фракції, які входять до коаліції, отримували проекти порядку денного засідань уряду за три дні до їх проведення. Це відповідає і тимчасовому регламенту роботи Кабміну. Ця позиція з незрозумілих для нас причин викликає відверто негативну реакцію лідера БЮТ”.

“Стосовно другого питання “Наша Україна” наполягає на наступній послідовності дій: визначення сфер відповідальності державної політики, закріплення їх за конкретними політичними силами, розробка механізмів кадрових призначень”, - зазначив народний депутат.

“За концепцією “Нашої України”, кожен сектор державної політики має відповідати урядовим комітетам і віце-прем’єри повинні очолювати відповідні урядові комітети. Їхнім завданням має бути попередня підготовка питань на засідання уряду, – наголосив Р.ЗВАРИЧ. – У концепції ж наших партнерів немає очевидної відповіді на питання про роль віце-прем’єр-міністрів. БЮТ категорично заперечує доцільність створення урядових комітетів, а отже виступає за зниження рівня демократичності процедури ухвалення урядових рішень”.