Колесніченко розповів комісару ОБСЄ, як в Україні підтримують мовний закон

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом Воллебеком.

В.Колесніченко підкреслив, що за основу законопроекту про засади мовної державної політики узята доповідь Верховного комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнута Воллебека на міжнародній конференції у Варшаві в 2009 році.

«Головне в тому, що країни, які підтримують розвиток мов національних меншин, зобов'язані забезпечити їх розвиток не лише у місцях компактного проживання цих національних груп, але й на усій території країни для успішної інтеграції цих нацменшин у загальну політичну націю держави», - наголосив В.Колесніченко.

Він також повідомив, що ніякого розколу з приводу закону про мови в суспільстві немає.

«Висловлювання окремих груп політиків не відображають загальний настрій суспільства. Це очевидно. За 10 днів в країні зібрано понад 1 мільйон підписів на підтримку законопроекту, і ми припинили збір підписів, тому що в цьому не було необхідності. Також ми вже одержали рішення 18 обласних і міських рад на підтримку даного законопроекту», - додав В.Колесніченко.

Парламентарій нагадав, що закон про мови гарантує, що єдиною державною мовою в Україні залишається українська мова, і лише в місцях компактного проживання національних меншин дається право використовувати разом з державною регіональну мову.

У свою чергу, К.Воллебек звернув увагу народного депутата на те, що закон про мови потребує особливої уваги і обговорення.

В.Колесніченко підкреслив, що «регіонали» вже упродовж трьох місяців пропонують якнайширший суспільний діалог для обговорення мовного закону. «Але до цього моменту жодне засідання круглого столу не відбулося, жодної конкретної претензії по жодній зі статей пред'явлено не було. Є тільки політичні девізи і гасла, які не мають відношення до закону», - заявив він.

Також співрозмовники обговорили питання фінансового обгрунтування закону про мови. В.Колесніченко поінформував Верховного комісара про те, що на реалізацію положень цього закону необхідна невелика сума, посильна для держбюджету.

«Також, враховуючи те, що в Європі недостатньо поінформовані про реальну ситуацію в Україні, ми підготували переклад англійською мовою періодичного суспільного звіту про виконання Україною Хартії регіональних мов. Цей звіт ми відправимо всім експертам, депутатам Європарламенту і правозахисним організаціям», - додав депутат-«регіонал».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада 248 голосами ухвалила закон «Про принципи державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і В.Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова може стати регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27.

Ухвалення цього закону спровокувало акції по всій країні на захист української мови.

Водночас опозиція заявила, що закон ухвалено з порушеннями, ряд депутатів відкликали свої голоси.

Президент пообіцяв, що визначиться щодо підписання мовного закону після отримання експертної оцінки.