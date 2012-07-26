Азаров думає, що опозиція спить і бачить, як розсваритися з Росією

Про це він заявив в інтерв'ю російській газеті "Завтра".

"Упродовж останніх двадцяти років в Україні сформувалася своєрідна політична платформа тих сил, які не бачать себе в економіці, не бачать себе в модернізаційному розвитку, а бачать себе виключно в області протистояння з Росією і створення на цьому грунті свого політичного капіталу. У нас до мінімуму зведені дискусії з приводу того, яким чином здійснювати модернізацію країни. У цій області немає суперечок. Ми починаємо сперечатися тоді, коли прагнемо домовитися про щось з Росією. Коли ми вирішуємо свої внутрішні проблеми, і вони можуть тлумачити таким чином, що ми ці проблеми вирішуємо на користь Росії, відразу ж піднімається ця піна, каламутна хвиля, інакше я не можу її назвати, в якій відсутній раціональний початок, а присутнє одне бажання: протиставити нас нашому великому сусідові, тій країні, з якою ми разом жили дуже багато років. І особливо очевидно цей курс проявився у період, коли так звані "помаранчеві" були при владі. І закон про мову, про який ми з вами говоримо, це реакція нашої політичної сили на те, що відбувалося в нашій країні упродовж п'ятирічного перебування при владі цих "помаранчевих", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що не бачить конструктиву у позиції тих сил, які виступають проти закону про мову. "Президент і уряд чітко визначили свою позицію. Ми заявили, що досконально вивчимо пропонований закон, і якщо цей закон, висунутий двома народними депутатами, містить положення, які необхідно змінити, якщо поправки до цього закону зважені, ми готові піти на компроміс, адже поле для компромісу дуже широке. Для нас питання стабільності в Україні, питання єдності в країні надзвичайно важливі. Особливо в умовах такої нестійкої економічної ситуації, яка зараз склалася", - підкреслив глава уряду.

На питання про те, що необхідно зробити для єдності української нації, М.Азаров відповів: "Ви ставите те питання, яке надзвичайно турбує нашу політичну силу, і наш уряд проводить постійну лінію на єдність країни. І з цієї причини іноді нас звинувачують у якійсь непослідовності, м'якості, нерішучості. Справа зовсім не у відсутності рішучості або м'якості. Річ у тім, що ми, по суті своїй, протистоїмо силам, які є ірраціональними. І ці ірраціональні сили радикальні. Тому ми вимушені проводити політику максимальної обережності, вдумливості, політику компромісу. Саме тому, що ми хочемо єдності країни".

На думку прем'єр-міністра, в останні двадцять років в Україні відбувалися складні процеси трансформації соціально-економічного устрою країни, зокрема, пройшла приватизація, проте, провівши приватизацію, країна затрималася у своїй модернізації.

"Наприклад, наш внутрішній валовий продукт у чотири рази енергоємніше, ніж такий самий продукт у Німеччині. Це говорить про нашу технологічну відсталість. Тому головне завдання - перебудова нашої економіки з тим, щоб вона була конкурентоспроможною, щоб забезпечила всьому нашому народу вищий життєвий рівень. Ось на чому треба зосереджувати наші спори і вести наші національні дискусії: яким чином проводити цю модернізацію, куди вкладати гроші, що саме необхідно негайно розвивати, використовуючи для цього обмежені ресурси? А зовсім не включатися в ті дискусії, якими наші опоненти відволікають нас від центральної проблеми", - підкреслив М.Азаров.

При цьому він висловив думку, що або Україна займе гідне місце в рамках міжнародного розподілу праці, в умовах дуже жорсткого конкурентного світу, або буде відкинута і стане відігравати роль сировинного придатка.

"До речі, така сама проблема стоїть і в Росії. Або ми будемо цікаві світові тільки як постачальники зерна або хімічних добрив, а в усьому іншому будемо непривабливі. І це наша країна, яка володіє колосальними науковими школами, яка в змозі здійснити ривок вперед! Тому повторюю: наша політична сила готова до дуже широкого компромісу заради єдності країни і заради цього ривка", - наголосив М.Азаров.

Прем'єр вважає за необхідне проаналізувати досвід так званих успішних країн, які за дуже короткий історичний проміжок зуміли піднятися з технологічної відсталості на сучасний рівень.

"У цих країнах народ був єдиний у прагненні йти прискореним шляхом модернізації. І народ об'єднався навколо правлячої політичної сили. У нас же в суспільну дискусію постійно вкидаються теми, які не об'єднують наш народ, а роз'єднують", - переконаний М.Азаров.

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