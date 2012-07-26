Терьохін вважає, що ЄС все одно, які угоди Україна підписує з СНД

Таку думку висловив у коментарі Інституту Горшеніна народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина») Сергій Терьохін.

«Тобто для України він менш вигідний, ніж для інших учасників цієї угоди», - зазначив С.Терьохін.

Крім того, за його словами, «цей договір набагато жорсткіший за своїм торговим режимом, ніж той, що існує сьогодні – двостороння міжурядова угода з Росією 1994 року», тому сьогоднішній режим для України вигідніший, ніж пропонований у договорі про ЗВТ із СНД.

Наміри української влади ратифікувати цю угоду найближчим часом С.Терьохін пов'язав із майбутніми парламентськими виборами.

«Народ - виборці в своїй масі - слабо розуміє, що таке ЗВТ, йому все одно. Головне - показати, що ось, дивіться, майже 18 років тому було укладено якийсь міжурядовий договір, а зараз ми виходимо на рівень міждержавний, на рівень парламентів. А там, дивишся, і Митний союз не за горами», - вважає С.Терьохін.

Він також зазначив, що Європейському Союзу «все одно», які угоди Україна укладає з СНД. «Єдине, виникнуть неприємності по одній зі статей цього договору в рамках СНД, яка припускає, що у випадку, якщо будь-яка країна ввійде до зони вільної торгівлі з третіми сторонами (не учасниками цієї ЗВТ), тоді решта членів цієї ЗВТ можуть застосувати тарифні й нетарифні обмеження у разі різкої зміни структури зовнішньої торгівлі», - сказав депутат.

Також С.Терьохін зазначив: «Між іншим, по 76 вилученнях із російського експортного режиму (з нашими чотирма позиціями вилучень) найбільше постраждають великі промисловці. В якій політичній силі у нас зосереджені великі промисловці? Тому якось дивно очікувати від них якоїсь економічної одностайності. Я не бачу пакета. Чому ми повинні приймати умови, які погіршують ситуацію, якщо немає компенсуючих рішень у відповідь?».

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Президент В.Янукович вніс до Верховної Ради проект Закону про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

19 березня 2012 року Президент України Віктор Янукович заявив, що договір про ЗВТ у рамках СНД буде ратифіковано найближчим часом.

21 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що Верховна Рада поки що не готова до ратифікації цієї угоди.

На сьогодні Україна має зауваження до Договору про зону вільної торгівлі з СНД, які полягають у нерівності умов, що стосуються запровадження торгових обмежень країнами Митного союзу та іншими членами Співдружності. Нерівні умови визначені доповненням №6 до документа.