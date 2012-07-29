Україна має першу медаль на Олімпіаді

Спортсменка з Чернігова приносить у скарбничку збірної України першу медаль – бронзову. Як повідомляє НОК, у фіналі стрільби з пневматичного пістолета Олена набрала 99,6 очка, що в сумі з кваліфікаційним показником принесло їй 486,6 бала.

Та француженка Селін Гобервілль продемонструвала такий самий показник. У перестрілці за срібну нагороду Селін влучила в 10,6, а наша спортсменка – в 9,7. Золото, як і на Іграх в Пекіні-2008, здобула китаянка Веньюн Гоу.

Для вихованки Ігоря Черединова це вже друга олімпійська нагорода. Вісім років тому в Афінах українка виборола золото. До речі, теж у перестрілці.