Магера: За багатомандатним виборчим округом піде менше 15 партій

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера прогнозує, що за багатомандатним округом на виборах до Верховної Ради України балотуватимуться менш як 15 партій, а за «мажоритаркою» - може бути і 30 кандидатів на одне місце в окрузі.

Про це А.Магера розповів у інтерв'ю УНІАН.

Зокрема, кажучи про учасників виборів, він спростував інформацію Партії регіонів, що саме вони першими зареєстрували в ЦВК партійний список. За словами А.Магери, «першими були комуністи. А до них – тільки самовисуванці. Потім вже список кандидатів за багатомандатним державним округом принесли Партія регіонів і ВО «Батьківщина». Четвертими – «УДАР». Ще чекаємо списки від «Свободи» і «Україна – Вперед!». Ну і від «Нашої України». Можливо, ще кілька партій. Я прогнозував, що за загальнонаціональним округом буде до 15 партій, а вийде ще менше. І це добре. Виборцям легше буде. А у кого який номер буде на виборах, вирішить жеребкування. Отже перший, другий, третій – не важливо».

На питання, з чим пов'язано зменшення бажаючих балотуватися за загальнонаціональним округом, заступник голови ЦВК роз'яснив: «Все дуже просто. Раніше чому багато партій було? Тому що право на внесення кандидатур до складу окружних комісій мали тільки ті партії, які балотуються за багатомандатним округом. А зараз будь-яка партія, що висуває навіть одного кандидата за мажоритарним округом, має право бути присутньою у всіх 225 окружних комісіях і 34 тисячах дільничних. Тому немає сенсу витрачати більш як 2 млн. грн і йти за загальнонаціональним округом. Адже більшість партій в Україні - технічні, створені зокрема для того, щоб заробити на продажу своїх місць в комісіях».

А.Магера розповів, як виглядатимуть бюлетені цього разу: «У кожного виборця, крім закордонних дільниць, їх буде два. Перший – це бюлетень для багатомандатного округу, другий – для окружного. За кожним мажоритарним округом буде затверджено свій, окремий бюлетень».

При цьому він не виключив, що «може бути і 30 кандидатів на одне місце в окрузі. Тим паче, що для перемоги «мажоритарникам» достатньо мінімальної більшості. А це не зовсім правильно. Потрібна мажоритарна система абсолютної більшості. Тобто, якщо нікому не вдалося з першої спроби одержати більш як 50% голосів, то проводиться повторне голосування між двома кандидатами, які набрали найбільшу кількість голосів».

Він також відзначив, що ЦВК вже розподілила куратора над партіями: «Мені дісталися партія Віталія Кличка «УДАР» і УНП. Заступнику голови ЦВК Жанні Усенко-Чорній – «Батьківщина», Михайлу Охендовському – Партія регіонів, Тамарі Астаховій – «Україна – Вперед!», Валерію Шелудьку – «Свобода» і Народний рух, Юрію Донченку – КПУ, Олександру Чупахіну – «Єдиний центр».