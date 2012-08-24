Триває засідання ВАСУ щодо Магери та Шелудька
ЦВК просить ВАСУ скасувати рішення Київського апеляційного адмінсуду щодо Магери та Шелудька як незаконне.
Центральна виборча комісія просить Вищий адміністративний суд України скасувати як незаконне рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо скасування постанови ЦВК про реєстрацію колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка, а також окрему ухвалу в якій дії заступника голови комісії АНДРІЯ Магери та члена комісії Валерія Шелудька були визнані протиправними.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це під час судових дебатів у справіі повідомила представник Центральної виборчої комісії Наталія Ларіна.
"Це дуже поганий прецедент який може зірвати вибори на стадії підготовки виборчого процесу", - сказала Н.Ларіна.
Представник ЦВК також зазначила, що у справі немає жодних документів, які підтверджують, що В.Сацюк був позбавлений громадянства України, а також не проживав на території України.
"Прошу суд скасувати постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 19 серпня, залишити без розгляду вимоги позивача, скасувати окрему ухвалу і постановити нове рішення. Щодо окремої ухвали - прошу скасувати її як необгрунтовану" - звернулася Н.Ларіна до колегії суддів, які розглядають справу.
У свою чергу А.Магера та В.Шелудько підтримали вимоги представника ЦВК та попросили суд задовільнити їх скарги у повному обсязі.
Аналогічні вимоги також підтримала третя сторона у справі - представник В.Сацюка Марина Компанець.
Судові дебати у справі були призначені сьогодні на 21 годину, проте колегія суддів повернулася у залу судового засідання лише о 00.05 хвилин. При цьому, коли судді проходили коридором, вони привітали учасників процесу з Днем незалежності.
Сьогодні у Вищому адміністративному суді розглядалася низка скарг мажоритарників-самовисуванців, яким ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у депутати. Проте жодна з цих скарг не була задоволена судом. Розгляд останньої такої скарги завершився у суді близько 20-ї години, проте апеляційний процес за скаргами ЦВК, А.Магери та В.Шелудька триває. Головуючий у справі суддя Олег Кравцов після дебатів сторін о 00.30 оголосив, що суд іде до нарадчої кімнати для ухвалення рішення за результатами розгляду скарг.
За його словами, колегія суддів перебуватиме у нарадчій кімнаті не менше години.