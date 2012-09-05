«Тріолан» заявляє, що відключення ТВi - диверсія перед виборами

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент ТМ «Тріолан» Роман Сальников.

«20 липня 2012 року в мережі компаній «Тріолан» у 10 містах України був відключений сигнал телеканалу ТВi. Телеканал був відключений фізично інженерами, які працювали на станції нашої компанії. Відбулося втручання у нашу мережу чужих технічно грамотних людей, які змогли підкупити наших співробітників, і увійти до нас у мережу», - сказав він.

Водночас, Р.Сальников зазначив, що, на його думку, «тут замішана політична складова».

«Цей телеканал міг бути відключений безпосередньо представниками або телеканалу, або опозиційних структур. Найімовірніше, це була диверсія у переддень виборів», - сказав він.

Р.Сальников повідомив, що фахівці провайдера наразі з'ясовують технічні причини відключення каналу без участі фахівців ТВi, які відповідають за вихід сигналу.

«Якщо виявиться, що проблема у вхідному сигналі, ми відразу звернемося до представників ТВi, щоб з ними вирішити питання з доставки сигналу для включення телеканалу», - сказав він.

Водночас, Р.Сальников зазначив, що відключення телеканалу ТВi не вплинуло на роботу кабельних операторів, які працюють під маркою «Тріолан», і не викликало невдоволення їх аудиторії.

«Жодних проблем не виникло через відключення каналу. Зі 100% дзвінків абонентів до нас лише 0,01% були пов'язані з відключенням телеканалу ТВi. І, найвірогідніше, що це були самі співробітники телеканалу», - сказав він.

Крім того, Р.Сальников повідомив, що, за даними власного неофіційного рейтингу телеканалів, який складають оператори кабельних мереж, що працюють під ТМ «Тріолан», рейтинг телеканалу ТВi «був достатньо низьким».

«У нас проводяться власні підрахунки. Вони показали, що на сьогодні рейтинг ТВi у мережі компаній «Тріолан» в містах, де є мовлення ТВi, достатньо низький, і він входить в останню двадцятку із 75 каналів, які розміщуються в аналоговій мережі разом з телеканалом «Погода», - сказав він.

Р.Сальников уточнив, що ТВi не входить в Універсальну програмну послугу (УПУ) і не обов'язковий до включення, тому, у зв'язку з розширенням переліку обов'язкових для трансляції в аналоговій мережі каналів, «Тріолан» розглядав можливість відключення ТВi.

«Він не входить до числа обов'язкових до трансляції державних каналів. Оскільки канал є достатньо нерейтинговим, я думаю, це буде один із каналів, які ми будемо замінювати. Навіть якщо він буде включений, найближчим часом він буде замінений тими телеканалами, які були запропоновані нам як телеканали, які повинні входити в універсальну програмну послугу», - сказав він.

За словами президента асоціації «Укртелемережа» Віктора Скрипника, проблема з трансляцією каналу ТВi не носить загальнонаціонального характеру.

«У Донецьку в деяких мережах прибрали ТВi з аналога і поставили в цифровий формат. Кожен, хто має приймач, може його дивитися. Більше глобальних проблем не було», - сказав він.

За даними Р.Сальникова, послугами провайдерів кабельного телебачення під маркою «Тріолан» користуються понад 300 тис. абонентів у 11 містах України.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня прес-служба ТBi заявила, що оператор кабельного телебачення «Тріолан» без будь-яких попереджень припинив трансляцію телеканалу.

Таким чином, ТBi тепер не можуть дивитися жителі 11 міст України: Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Києва, Луганська, Одеси, Полтави, Сімферополя, Сум, Харкова і Чугуєва.

24 липня директор оператора Вадим Сидоренко в інтерв'ю виданню «КоммерсантЪ – Украина» заявив, що телеканал ТВі найближчим часом не буде відновлений в мережі кабельного оператора "Тріолан". З мережі "Тріолан" ТВі зник 20 липня, як пояснив оператор – через технічні проблеми. За словами В.Сидоренка, увечері інженери компанії спробували відновити мовлення ТВі у Харкові - там воно припинилося у квітні через поломку устаткування. "Але натомість інженери відключили канал в 11 містах. Вони не змогли виправити поломку і, щоб зайняти частоту, замість ТВі підключили БТБ", - розповів директор "Тріолану".

Повертати ТВі в мережу в "Тріолані" не мають наміру, сказав В.Сидоренко. Річ у тім, що 11 липня Нацрада з телебачення і радіомовлення зобов'язала усіх кабельних операторів ввести у свої соціальні пакети всі канали, що одержали ліцензію на цифрове ефірне мовлення - це 32 канали, зокрема БТБ (раніше у соцпакет входило 16-19 каналів). "Тепер, якщо ми замінимо цей канал ТВі, у Нацради виникне закономірне питання - чому ми прибрали з мережі обов'язковий канал, якщо він вже там був", - сказав В.Сидоренко. За його словами, повернути ТВі можна, тільки домовившись з якимсь іншим каналом. "Природно, ніхто не захоче добровільно йти з мережі", - додав він.

4 вересня Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявила, що проведе моніторинг провайдерів програмної послуги, які повинні транслювати телеканал ТВі у своїх мережах.