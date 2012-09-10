ЦВК відкидає звинувачення політиків і експертів

Про це йдеться у поширеному сьогодні коментарі Відділу взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

"Критичні висновки окремих експертів і відомих організацій на адресу ЦВК не вщухають і нині, хоча перед їхнім оприлюдненням не було б зроблено хоча б спроби проаналізувати ситуацію", - йдеться у коментарі.

У ЦВК нагадують, що 19 квітня Центрвиборчком своєю постановою затвердив порядок проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України. "Цей документ визначив встановлення одного загального жеребкування щодо встановлення черговості включення кандидатур до складу ОВК. До речі, постанова прописана у повній відповідності до норм закону і проголосована в режимі засідання одноголосно", - наголошується у повідомленні.

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Прес-служба підкреслює, що відповідно до вимог Закону "Про вибори народних депутатів", зокрема, пункту 3 статті 12, одним із суб'єктів виборчого процесу є політична партія, яка висунула кандидата у депутати. "Саме суб'єкт виборчого процесу має право подавати кандидатури до складу ОВК в усіх 225 виборчих округах. Хоча, у свій час, саме Комісія в своїх пропозиціях законодавцю подавала норму, яка передбачала, що суб’єкт виборчого процесу - політична партія подає кандидатури лише до ОВК одномандатного виборчого округу, де зареєстрована її кандидат. Але цю пропозицію було проігноровано", - нагадується у повідомленні.

ЦВК пояснює, що 21 серпня, згідно із законодавством, завершився термін подання суб’єктами виборчого процесу кандидатур до складу ОВК. "Своїм правом скористалася 81 політична партія. При цьому серед суб'єктів подання були партії, які висунули кандидатів у народні депутати лише у кількох округах. Але навіть такі політичні партії на законодавчому рівні мали всі повноваження щодо участі у формуванні ОВК", - наголошує прес-служба.

Впродовж 22-24 серпня ЦВК здійснила перевірку документів близько 15 тисяч кандидатів, поданих суб’єктами виборчого процесу для подальшого включення до складу ОВК, на відповідність вимогам закону. "Цю процедуру було здійснено у стислі терміни, адже закон вимагав провести жеребкування до 24 серпня включно. Власне і наступний етап - жеребкування - відбувся вчасно, 24 серпня, як і вимагає закон, за принципом одного загального жеребкування щодо встановлення черговості включення кандидатур до складу всіх 225 ОВК", - пояснюють у ЦВК.

"Тільки сама процедура жеребкування (витягування із барабана 81 конверта, оголошення і документальна фіксація результату) за цією скороченою, як трактують експерти, схемою тривала в режимі засідання ЦВК 40 хвилин. Проте, якщо комісія діяла б за іншим принципом і жеребкувала б 81 суб’єкт по всім 225 округам, то вищезазначені 40 хвилин необхідно множити на 225 округів. Таким чином, цей процес навіть у безперервному режимі зайняв би 9000 хвилин, що становить 150 годин робочого часу або 6,25 доби! Відтак, лише один із елементів формування складу ОВК закінчився б лише 30 серпня (за умови роботи без жодної перерви!). І це в той час, коли законодавець чітко прописав, що окружні виборчі комісії повинні бути сформовані не пізніше 26 серпня", - зазначається у коментарі.

У ЦВК наголошують, що не мали права діяти за такою схемою, оскільки це призвело б до порушення законодавчих норм та зриву виборчого процесу.

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"Лише жеребкуванням справа формування ОВК завершитися просто не могла. Наступними, не менш відповідальними діями Комісії стало визначення складу ОВК як такого і її керівного складу, які також потребували певного часу. Нагадаємо, все це необхідно було зробити не пізніше 26 серпня, як визначає закон. Як бачите, нічого особистого, а лише чиста арифметика, побудована на виписаних у законі термінах, про яку чомусь забули, випадково чи ні, шановні дослідники. В чому ж порушення? Мабуть, у тому, що дуже комусь хочеться, щоб воно було", - підкреслюється у повідомленні.

У ЦВК зазначають, що Центрвиборчоком "далекий від думки, що численний загін войовничих "експертів" після цього роз'яснення припинить закиди на адресу ЦВК. "Навпаки, без будь-яких зусиль можна заздалегідь спрогнозувати, що вони трактуватимуть це не інакше як виправдовування. Іншого не дано в принципі. Тому наведені доводи і розрахунки більшою мірою адресовано виборцю і суспільству, яке в черговий раз намагалися ввести в оману. Вислухавши обидві сторони, вони обов’язково визначать для себе істину, яка, як відомо, найдорожча", - резюмують у ЦВК.