Княжицький: мене тягали на допити ще за Кравчука

Про це заявив генеральний директор ТВі Микола Княжицький, коментуючи УНІАН ухвалення Верховною Радою в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи».

«Для мене особисто це надзвичайно сумна сторінка в українській історії, тому що я був першим журналістом, проти якого порушувалась кримінальна справа у 1992 році за законом про наклеп, коли він ще був кримінальним. Мене водили на допити, я годинами сидів в Генеральній прокуратурі, мене звинувачували в наклепі на Президента Леонід Кравчука. Повернення кримінальної відповідальності я розцінюю виключно як спробу встановити повний тоталітаризм в країні», - сказав М.Княжицький.

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Він наголосив, що притягувати журналістів або громадян до кримінальної відповідальності за наклеп в умовах, коли незалежність судів знищена, це “однозначно - встановлювати диктатуру“.

”Тому я думаю, що потрібно визначатись і журналістам, і суспільству, бачити, де добро, а де зло і вставати на захист своїх прав”, - зазначив М.Княжицький.