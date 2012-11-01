Батьківщина заявляє, що її юристам на Вінничині погрожують розправою

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, після судових засідань до них підійшли невідомі, які пригрозили, що юристи «не доїдуть до Києва», якщо не припинять представляти інтереси кандидатів від Об’єднаної опозиції в судах та окружних виборчих комісіях.

«Ми звертаємося до наших політичних опонентів. Якщо вони не вміють достойно програвати і вдаються до таких ганебних методів, тоді вони мають усвідомлювати, що понесуть всю повноту відповідальності за такі дії», - наголошують у «Батьківщині».

Об’єднана опозиція звертається до органів місцевої влади з вимогою забезпечити правопорядок та безпеку учасників виборчого процесу.

ОВК № 11 та № 14, де за результатами голосування перемагають кандидати від Об’єднаної опозиції Наталія Солейко та Іван Мельничук, прийняли рішення про перерахунок голосів, при цьому було знищено бюлетені з голосами за кандидатів від «Батьківщини».

Крім того, в 11-й ОВК міліція виштовхувала спостерігачів від ОБСЄ із приміщення, в той час як члени комісії підтасовували бюлетені, наголошують у «Батьківщині».