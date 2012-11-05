Опозиціонер передав ЦВК протоколи, які підтверджують перемогу в 132-му окрузі

Представники виборчого штабу кандидата Аркадія Корнацького доставили до Центральної виборчої комісії копії оригіналів протоколів дільничних комісій із мокрими печатками, які підтверджують перемогу їхнього кандидата по 132-му округу (Первомайськ, Миколаївської області).

Про це УНІАН повідомив керівник штабу, довірена особа Аркадія Корнацького Ігор Пилипчук.

За його словами, згідно з цими, первинними, протоколами, у А.Корнацького перевага перед найближчим опонентом Віталієм Трав’янком становить 4 тис. 169 голосів.

Проте, згідно з даними копій протоколів, представлених у суді й потім переданих до ЦВК головою ОВК №132 Василем Микитюком як остаточний результат, В.Травянко з перевагою в 232 голоси перемагає, зазначив керівник штабу.

І.Пилипчук стверджує, що зміну результату дали 34 сфальсифікованих протоколи, на яких із оригіналами не співпадають номери комісій і печатки, прізвища й імена членів комісій.

Після того, як окружна комісія зафіксувала перший результат, бійці «Беркута» забрали протоколи, щоб доставити до суду. А в суді, як стверджує І.Пилипчук, були представлені вже підмінені протоколи. Підміна відбулася по дорозі з Первомайська до Миколаєва, куди протоколи везли близько 4 годин, упевнені в штабі кандидата.

Він також додав, що порівнявши номери серій бланків протоколів, виданих членам комісій, і бланків, представлених для звіту, представники кандидата з'ясували, хто й на якій дільниці вносив зміни до протоколів.

«Все робилося дуже грубо, - сказав І.Пилипчук. – У поспіху протоколи замінювалися, звідси так багато помилок. Видно, не всі члени комісій дали свою печатку для фальсифікацій, тому 34 протоколи проштамповано всього 4-5 печатками. До того ж підписувалися документи, як видно по почерку, однією-двома особами. Тепер у членів ЦВК є можливість порівняти всі документи. Зараз ми очікуємо доповіді голові комісії».

Окрім документів, представники штабу представлять членам ЦВК порівняльну таблицю, в якій наочно показана первинна кількість голосів за обох кандидатів, потім від кого забиралися голоси й кому додавалися і остаточний результат, який був представлений у ЦВК головою ОВК №132.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у депутати, самовисуванець Анатолій Пешехонов, який зайняв, за попередніми даними, передостаннє місце за результатами голосування в окрузі №132, звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом на дії ОВК, заявивши про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру (спочатку за даними ЦВК у А.Пешехонова був результат 1147 голосів, потім цифра змінилася на 1107).

Суд ухвалив рішення витребувати у ОВК № 132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді під час розгляду позову кандидата по 132-у округу А.Пешехонова.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим шляхом бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

Народний депутат Геннадій Москаль, який перебував у ОВК № 132, заявив, що бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» увірвалися до приміщення ОВК, ногами вибили двері, розбили скло, побили людей і вивезли протоколи з результатами голосування.

2 листопада Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів по округу №132 у залі суду.

3 листопада Миколаївський окружний адміністративний суд відхилив позов А.Пешехонова про визнання незаконним протоколу про результати голосування в 132-му одномандатному виборчому окрузі.

Цього ж дня ОВК провела своє засідання й затвердила результати голосування. ЦВК прийняла для аналізу протокол ОВК 132 про результати голосування на виборах.

4 листопада Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову про визнання недійсним підсумкового протоколу ОВК №132 кандидату по цьому округу Аркадію Корнацькому.