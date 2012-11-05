Опозиціонер передав ЦВК протоколи, які підтверджують перемогу в 132-му окрузі

16:20, 05 листопада 2012
Політика
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Представники штабу Корнацького доставили до ЦВК копії протоколів, що підтверджують перемогу їхнього кандидата по 132-му округу.

Протоколи з мокрими печатками свідчать про перемогу Корнацького

Представники виборчого штабу кандидата Аркадія Корнацького доставили до Центральної виборчої комісії копії оригіналів протоколів дільничних комісій із мокрими печатками, які підтверджують перемогу їхнього кандидата по 132-му округу (Первомайськ, Миколаївської області).

Про це УНІАН повідомив керівник штабу, довірена особа Аркадія Корнацького Ігор Пилипчук.

За його словами, згідно з цими, первинними, протоколами, у А.Корнацького перевага перед найближчим опонентом Віталієм Трав’янком становить 4 тис. 169 голосів.

Проте, згідно з даними копій протоколів, представлених у суді й потім переданих до ЦВК головою ОВК №132 Василем Микитюком як остаточний результат, В.Травянко з перевагою в 232 голоси перемагає, зазначив керівник штабу.

І.Пилипчук стверджує, що зміну результату дали 34 сфальсифікованих протоколи, на яких із оригіналами не співпадають номери комісій і печатки, прізвища й імена членів комісій.

Після того, як окружна комісія зафіксувала перший результат, бійці «Беркута» забрали протоколи, щоб доставити до суду. А в суді, як стверджує І.Пилипчук, були представлені вже підмінені протоколи. Підміна відбулася по дорозі з Первомайська до Миколаєва, куди протоколи везли близько 4 годин, упевнені в штабі кандидата.

Він також додав, що порівнявши номери серій бланків протоколів, виданих членам комісій, і бланків, представлених для звіту, представники кандидата з'ясували, хто й на якій дільниці вносив зміни до протоколів.

«Все робилося дуже грубо, - сказав І.Пилипчук. – У поспіху протоколи замінювалися, звідси так багато помилок. Видно, не всі члени комісій дали свою печатку для фальсифікацій, тому 34 протоколи проштамповано всього 4-5 печатками. До того ж підписувалися документи, як видно по почерку, однією-двома особами. Тепер у членів ЦВК є можливість порівняти всі документи. Зараз ми очікуємо доповіді голові комісії».

Окрім документів, представники штабу представлять членам ЦВК порівняльну таблицю, в якій наочно показана первинна кількість голосів за обох кандидатів, потім від кого забиралися голоси й кому додавалися і остаточний результат, який був представлений у ЦВК головою ОВК №132.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у депутати, самовисуванець Анатолій Пешехонов, який зайняв, за попередніми даними, передостаннє місце за результатами голосування в окрузі №132, звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом на дії ОВК, заявивши про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру (спочатку за даними ЦВК у А.Пешехонова був результат 1147 голосів, потім цифра змінилася на 1107).

Суд ухвалив рішення витребувати у ОВК № 132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді під час розгляду позову кандидата по 132-у округу А.Пешехонова.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим шляхом бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

Народний депутат Геннадій Москаль, який перебував у ОВК № 132, заявив, що бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» увірвалися до приміщення ОВК, ногами вибили двері, розбили скло, побили людей і вивезли протоколи з результатами голосування.

2 листопада Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів по округу №132 у залі суду.

3 листопада Миколаївський окружний адміністративний суд відхилив позов А.Пешехонова про визнання незаконним протоколу про результати голосування в 132-му одномандатному виборчому окрузі.

Цього ж дня ОВК провела своє засідання й затвердила результати голосування. ЦВК прийняла для аналізу протокол ОВК 132 про результати голосування на виборах.

4 листопада Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову про визнання недійсним підсумкового протоколу ОВК №132 кандидату по цьому округу Аркадію Корнацькому.

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