Група адвокатів закликала колег не дозволити розколоти адвокатуру

Про це йдеться у відкритому листі 14 адвокатів, текст якого є у розпорядженні агентства УНІАН.

“Усвідомлюючи роль та значення адвокатури в демократичному суспільстві, ми висловлюємо глибоке занепокоєння з приводу спотворення процесу формування органів адвокатського самоврядування та розколу у адвокатському корпусі України. Категорично неприйнятним, на нашу думку, є те, що нинішній шлях до створення Національної асоціації адвокатів України було прокладено на системних і масових порушеннях права адвокатів вільно обирати та бути обраними до органів адвокатського самоврядування. Ми рішуче засуджуємо практику кулуарних домовленостей, які досягаються поза форматом установчих конференцій і з‘їзду. Ми не вважаємо ознакою демократичності проведення установчих зібрань адвокатів за участі «Беркуту» та інших владних охоронних підрозділів”, - йдеться у листі.

Його автори переконані, що обрання вищих органів адвокатського самоврядування без представницької участі цілого ряду обласних організацій є проявом неповаги до всієї адвокатської спільноти України. На їхню думку, спроба цинічно «переступити» через думку і позицію старшого покоління української адвокатури обурює честь і совість кожного адвоката та не може бути покладена у фундамент Національної адвокатської асоціації.

Автори листа зазначили, що 17 листопада мав відбутись установчий з‘Їзд адвокатів України та сформовано нові всеукраїнські органи адвокатського самоврядування.

“На жаль, замість єдиного представницького з‘їзду, якому б довіряли усі адвокати України, були проведені відокремлені збори двох представницьких адвокатських груп та сформовані два склади вищих органів адвокатського самоврядування, кожен із яких не наділений всім комплексом ознак легітимності. Відновлення довіри та легітимності є можливим виключно за умови проведення у повній відповідності до принципів організації та діяльності адвокатури, Конституції та законів України нового з‘Їзду адвокатів України з обов‘язковою участю представників усіх областей. Обрані на конференціях делегати з‘їзду несуть повну відповідальність за розкол адвокатури, за прийняття на всеукраїнському рівні неправомірних рішень з явним виходом за межі наданого їм представницького мандату. Відновлення довіри до корпусу делегатів має відбутись шляхом проведення на демократичних засадах нових конференцій адвокатів регіонів. Подальші кроки розвитку адвокатури в Україні можливі на основі Конституції, чинного законодавства та рішень дійсно легітимних і повною мірою представницьких всеукраїнських органів адвокатського самоврядування”, - наголошується у листі.

Адвокати переконані, що вихід із складної ситуації розколу адвокатської спільноти та втрати легітимності органами самоврядування лежить виключно у площині відкритого діалогу та компромісу. Першим кроком у цьому діалозі може стати національний круглий стіл «Про роль адвоката у демократичному суспільстві».

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України VI скликання Володимир Висоцький заявив, що не визнає рішень з’їзду, проведеного групою адвокатів у готельному комплексі «Русь» в Києві, який відбувся 17 листопада.

В.Висоцький сказав, що перед початком з’їзду у готельному комплексі «Русь», де він планувався, сторонніми особами, які представились представниками невідомої охоронної фірми, було заблоковано вхід до конференц-зали, кімнат, призначених для технічного забезпечення заходу (розміщення офісної техніки, документів, персоналу, реєстраційної групи).

Пізніше делегати від 23 регіонів України вимушені були змінити приміщення для проведення установчого З'їзду адвокатів України та визначили інше місце - кінотеатр «Кінопанорама».

На установчому З'їзді адвокатів України, що проводився в приміщенні «Кінопанорами», була присутня більшість делегатів. На початок роботи з'їзду зареєструвалися 197 делегатів із 23 регіонів України.

В.Висоцький наголосив, що на «зібранні» адвокатів, яке проходило в конференц-залі готельного комплексу «Русь», також приймались рішення щодо створення Національної асоціації адвокатів України, обрання керівників органів адвокатського самоврядування, затвердження установчих документів та інше, незважаючи на те, що в залі були лише представники 6 регіонів.