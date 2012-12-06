В Україні троє з чотирьох хворих на ниркову недостатність помирають

17:07, 06 грудня 2012
Політика
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Сьогодні в Україні лише один із чотирьох хворих з нирковою недостатністю має можливість отримувати гемодіаліз, троє помирають.

Гемодіаліз доступний лише чверті хворих

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор клінічної лікарні «Київський міський центр серця», головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я з хірургії серця і магістральних судин Борис Тодуров у ході круглого столу «Питання розвитку та реформування трансплантаційної служби України».

«Помирають не старі бабусі-дідусі, молоді люди. Дуже часто це діти... Гемодіаліз обходиться людині у 120 тисяч гривень на рік із наших з вами зарплат (після трансплантації нирки хворий споживає близько 40-60 тисяч гривень). Діалізне обладнання закуповується на сотні мільйонів. Це дуже великі гроші, і ми платимо за це», - сказав Б.Тодуров.

За його словами, пацієнтів, що потребують діалізу, в Україні десятки тисяч. «Ми платимо зі своєї кишені за цих людей, які не мають можливості стати повноцінними людьми. Людина, що перебуває на діалізі, не має можливості повноцінно жити. Він живе в отруєному тілі, з постійно високим рівнем креатиніну та сечовини. Це катування для людини. Організм отруює сам себе. І коли людина не може отримати своєчасний діаліз, це катастрофа, смерть. І не зробити такій людині трансплантацію нирки, не позбавити від цього - це гріх», - переконаний медик.

Він наголосив, що після трансплантації нирки люди живуть 10-15 років. «Вони повертаються до роботи, стають платниками податків. З інваліда вони повертаються до нормальних умов життя. Вони соціально та фізично реабілітовані. Це стосується і «печінкових» хворих, і «сердечників», - наголосив Б.Тодуров.

Водночас він підкреслив, що дуже негативно ставиться до людей, які продають свої органи. «Це – злочин. Такі люди дискредитують усю трансплантологію. Це протизаконно. Кримінального закону немає за те, що людина поїхала у Туреччину та продала свою нирку. Та насправді це злочин», - наголосив Б.Тодуров.

Як заявив Б.Тодуров, люди з невиліковними хворобами, які живуть в очікуванні смерті, готові на все, щоб врятувати своє життя. «Якщо немає легальних шляхів порятунку, якщо ми не дамо можливоств вирішити це нормальним медичним шляхом, люди шукатимуть нелегальний. Трансплантологія – наука, як врятувати абсолютно безнадійних. Прийнявши закон (йдеться про законопроект, яким передбачено надання дозволу використовувати людські органи після смерті людини, якщо вона не написала відмови від цього за життя – УНІАН), ми б отримали можливість рятувати життя людей та позбулися б криміналу», - переконаний Б.Тодуров.

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