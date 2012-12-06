В Україні троє з чотирьох хворих на ниркову недостатність помирають

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор клінічної лікарні «Київський міський центр серця», головний позаштатний спеціаліст Головного управління охорони здоров’я з хірургії серця і магістральних судин Борис Тодуров у ході круглого столу «Питання розвитку та реформування трансплантаційної служби України».

«Помирають не старі бабусі-дідусі, молоді люди. Дуже часто це діти... Гемодіаліз обходиться людині у 120 тисяч гривень на рік із наших з вами зарплат (після трансплантації нирки хворий споживає близько 40-60 тисяч гривень). Діалізне обладнання закуповується на сотні мільйонів. Це дуже великі гроші, і ми платимо за це», - сказав Б.Тодуров.

За його словами, пацієнтів, що потребують діалізу, в Україні десятки тисяч. «Ми платимо зі своєї кишені за цих людей, які не мають можливості стати повноцінними людьми. Людина, що перебуває на діалізі, не має можливості повноцінно жити. Він живе в отруєному тілі, з постійно високим рівнем креатиніну та сечовини. Це катування для людини. Організм отруює сам себе. І коли людина не може отримати своєчасний діаліз, це катастрофа, смерть. І не зробити такій людині трансплантацію нирки, не позбавити від цього - це гріх», - переконаний медик.

Він наголосив, що після трансплантації нирки люди живуть 10-15 років. «Вони повертаються до роботи, стають платниками податків. З інваліда вони повертаються до нормальних умов життя. Вони соціально та фізично реабілітовані. Це стосується і «печінкових» хворих, і «сердечників», - наголосив Б.Тодуров.

Водночас він підкреслив, що дуже негативно ставиться до людей, які продають свої органи. «Це – злочин. Такі люди дискредитують усю трансплантологію. Це протизаконно. Кримінального закону немає за те, що людина поїхала у Туреччину та продала свою нирку. Та насправді це злочин», - наголосив Б.Тодуров.

Як заявив Б.Тодуров, люди з невиліковними хворобами, які живуть в очікуванні смерті, готові на все, щоб врятувати своє життя. «Якщо немає легальних шляхів порятунку, якщо ми не дамо можливоств вирішити це нормальним медичним шляхом, люди шукатимуть нелегальний. Трансплантологія – наука, як врятувати абсолютно безнадійних. Прийнявши закон (йдеться про законопроект, яким передбачено надання дозволу використовувати людські органи після смерті людини, якщо вона не написала відмови від цього за життя – УНІАН), ми б отримали можливість рятувати життя людей та позбулися б криміналу», - переконаний Б.Тодуров.