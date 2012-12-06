Венеціанська комісія: Призначенням та звільненням суддів - справа ВРЮ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це сьогодні під час круглого столу «Концептуальні питання удосконалення конституційних засад правосуддя в Україні» сказала віце-президент Венеціанської комісії Ханна Сухоцька.

Вона зауважила, що у своїх рекомендаціях Венеціанська комісія неодноразово звертала увагу на те, що закладений в Конституції України механізм призначення та звільнення суддів не відповідає європейським стандартам і має бути змінений.

«Ключова роль у механізмі призначення та звільнення суддів повинна належати Вищій раді юстиції, склад якої необхідно переглянути з тим, щоби більшість у ній - згідно з європейськими стандартами - складали авторитетні, досвідчені судді, обрані самими суддями. При цьому також мають бути забезпечені плюралістичні гарантії щодо тих членів, які не належать до судової влади» - зазначила Х.Сухоцька.

З іншого боку, зазначила вона, в контексті затвердження європейських стандартів, добір та зайняття суддівських посад, суддівська кар’єра мають залежати від особистих здібностей, підготовки, результатів роботи людини.

За словами члена Венеціанської комісії, секретаря Конституційної асамблеї, радника Президента України - керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента Марини Ставнійчук, рекомендації Венеціанської комісії щодо внесення змін до Конституції України в частині правосуддя стосуються кількох основних напрямів. Серед них - механізм доступу до суддівської професії та посади судді, питання судоустрою, принципи і засади судочинства та суддівського самоврядування, місце та роль прокуратури.

На переконання М.Ставнійчук, ще одним важливим елементом оновленого конституційного механізму призначення та звільнення суддів має стати передача права позбавлення суддівського імунітету від Верховної Ради до компетенції судових органів на основі чітко визначених конституційних критеріїв.

Не менш важливим напрямком конституційних змін, який випливає з рекомендацій Венеціанської комісії, є питання судоустрою. Венеціанська комісія вважає, що система судів в Україні є надзвичайно складною та розгалуженою - відтак потребує спрощення, зокрема шляхом зменшення кількості рівнів судів. Крім того, Венеціанська комісія вважає, що питання утворення і ліквідації судів повинно регулюватися на законодавчому рівні.