Президент Єгипту значно звузив свої повноваження

Відповідне рішення було ухвалене увечері в суботу на нараді глави держави з політичними лідерами, повідомляє УНІАН із посиланням на російську службу Бі-Бі-Сі.

«Відтепер конституційний декрет є недійсним», - оголосив журналістам діяч ісламізму Селімо Аль-Ава, якого учасники наради уповноважили виступити з офіційною заявою.

Проте, за його словами, влада має намір провести 15 грудня раніше запланований референдум за новою Конституцією.

Раніше у суботу прем'єр-міністр Хішам Канділь не виключив можливості відстрочення референдуму.

На виборах 16-17 червня М.Мурсі, якого підтримував рух «Брати-мусульмани», здобув перемогу з незначною перевагою (51,7% голосів).

Після видання указу опоненти, які в основному належать до міського середнього класу, звинуватили його в диктаторських амбіціях та ігноруванні думки значної частини суспільства. Президент мотивував свій крок необхідністю "захистити завоювання революції".

29 листопада Конституційна асамблея протягом одного дня затвердила 234 статті проекту Основного закону голосами одних союзників М.Мурсі з руху «Брати-мусульмани». Ліберальні партії та представники християнської громади бойкотували процес, заявивши, що їх «зіштовхнули на політичне узбіччя».

Проект, представлений на всенародне голосування 15 грудня, проголошує шаріат основним джерелом права і не містить згадок про свободу преси і рівноправ'я жінок та чоловіків.

У ході зіткнень між прихильниками і противниками М.Мурсі, за наявними даними, загинуло п'ятеро осіб і постраждало близько 600.

Прихильники світської держави атакували штаб-квартири «Братів-мусульман» у Каїрі, Ісмаїлії та Суеці й змусили главу держави евакуюватися з президентського палацу, а його рідних - з сімейного будинку в місті Аз-Заказик у провінції Аш-Шаркія.

6 грудня армія ввела до Каїра бронетехніку і узяла під охорону президентський палац. При цьому командувач Республіканської гвардії генерал Мохамед Закі заявив, що «збройні сили не використовуватимуться як інструмент придушення протестів», і їх єдине завдання - запобігти кровопролиттю.

З моменту обрання М.Мурсі головним оплотом опозиції став суддівський корпус країни, де, як він вважає, домінують прихильники поваленого президента Хосні Мубарака. На думку противників курсу президента, судді відстоюють права людини і світські цінності.

Раніше сім радників М.Мурсі подали у відставку на знак незгоди з його політикою, а авторитетний ісламський університет Аль-Азхар закликав главу держави скасувати указ від 22 листопада і почати діалог з опозицією.