Експерт: Нову Раду лихоманитиме лише напоказ

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«Ми побачимо лихоманку в роботі парламенту. Дуже часто будуть з’являтися публічні конфлікти, протистояння з блокуванням трибуни Верховної Ради», - сказав він.

В.Фесенко відзначив, що опозиція змушена буде демонструвати свою радикальність та агресивність, тому що цього хочуть їхні виборці.

Водночас, на думку політолога, влада і опозиція готові до таємних домовленостей у Верховній Раді. «Те, що кадрові рішення в парламенті відбулися в спокійному режимі, - це якраз наслідок цих домовленостей. Кожен отримує своє: «Свобода» й опозиція отримали своє в перший день, а на другий день вони дали можливість проголосувати ці рішення», - сказав він і додав, що в обмін вони отримали, зокрема, місце у президії для представника «Свободи».

В той же час, вважає експерт, опозиція все ж сподівалася, що за кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем’єр-міністра не проголосують.

Найконфліктнішими темами, на думку В.Фесенка, стане розподіл комітетів ВР, персональне голосування в сесійній залі та мовне питання.

«Ситуація з Верховною Радою буде непростою, дуже нестабільною і буде багато конфліктних тем у перспективі: від теми Митного союзу до теми внесення змін до Конституції», - сказав експерт.

Крім того, він відзначив, що нове керівництво Верховної Ради не має досвіду роботи в президії ВР. І лише новий спікер Володимир Рибак є досвідченим депутатом, а два його заступники - Руслан Кошулинський та Ігор Калєтнік – це новачки, які «не мають вагомого депутатського досвіду».

В.Фесенко зауважив, що у спікера, таким чином, не буде «надійного дублера», що може ускладнювати оперативну роботу президії ВР.

«Поки ми дивимось, що Володимир Рибак достатньо вдало керує залою, тримає контроль над нею», - сказав В.Фесенко.

При цьому призначення І.Калєтніка – це символічне відображення «тактичного, а можливо, навіть прихованого стратегічного союзу Компартії і Партії регіонів», вважає В.Фесенко.