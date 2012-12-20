Депутатам Київради дали час вгамувати нерви до 25 грудня

Про це УНІАН повідомили голова фракції Партії регіонів Олексій Омельяненко та голова фракції «Республіка Київ» Денис Москаль.

За їхніми словами, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні погоджувальної ради.

Водночас, у секретаріаті Київради поки що офіційної інформації стосовно дати продовження засідання немає.

Згідно з регламентом, перерва у засіданні може тривати до наступного тижня, уточнили в секретаріаті.

Нагадаємо, сьогодні в Київраді виникла конфліктна ситуація між народним депутатом від партії «УДАР» Ярославом Гінко та депутатом Київради з фракції Народної партії Олександром Ліщенком під час голосування щодо одного з проектів рішень порядку денного роботи ради. Після цього інциденту депутати в залі позіскакували зі своїх місць, ледь не виникла сутичка. Г.Герега відреагувала на інцидент оголошенням короткої перерви у роботі Київради.