Журналісти вимагають від МЗС реально зайнятися звільненням Кочнєвої з полону

Про це йдеться у заяві руху, переданій агентству УНІАН.

«Стоп Цензурі!» висловлює глибоку стурбованість діяльністю української влади, зокрема, Міністерства закордонних справ, особисто екс-міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, Служби безпеки України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, РНБО у справі порятунку української громадянки і журналістки А.Кочнєвої, життя якої знаходиться в серйозній небезпеці протягом вже кількох місяців.

Як нагадує рух, А.Кочнєву, яка співпрацювала з рядом російських та українських видань і телеканалів, було взято в заручники в Сирії 9 жовтня 2012 року. Журналістка виступала як активна прибічниця правління Башара Асада. Зокрема, вона різко висловлювалась на адресу повстанців у своєму щоденнику і соціальних мережах.

Як заявляють у «Стоп Цензурі!», МЗС України неодноразово повідомляло, що веде переговори про її звільнення, однак ця інформація не знаходить підтвердження на практиці. Ось уже тиждень (з 16 грудня) угруповання, що утримує А.Кочнєву, заявляє, що «українська сторона не виходить на зв'язок». При цьому її погрожують стратити 26 грудня.

Рух «Стоп Цензурі!» засуджує пасивність української влади, прямим обов’язком якої є захист інтересів українських громадян за кордоном. «Така позиція ганьбить Україну перед усім світом і ставить під великий сумнів зацікавленість української влади в цілому у захисті прав і інтересів своїх співвітчизників», – йдеться у заяві.

«Ми вимагаємо від української влади, зокрема, від новопризначеного міністра закордонних справ Леоніда Кожари, голови СБУ Ігоря Калініна, Уповноваженого з прав людини В.Лутковської, секретаря РНБО Андрія Клюєва докласти реальних зусиль, щоб забезпечити якісний переговорний процес і визволити з полону А.Кочнєву. Ми звертаємося до українських депутатів, а також до голови уряду Миколи Азарова контролювати це питання», – йдеться у заяві «Стоп Цензурі!»

Рух також звертається до посольств Франції, Британії, США та представництва ЄС, оскільки ці три країни разом з ЄС офіційно визнали Коаліцію сирійських революційних та опозиційних сил та її лідера Ахмеда Муаз аль-Хатіба як повноважного представника сирійського народу, і просить їх нагадати коаліції про величезне значення поваги до основних прав і свобод людини, важливість дотримання міжнародних стандартів, та допомогти звільнити А.Кочнєву з полону.

«Ми також звертаємось до Вільної сирійської армії та Національної коаліції сирійських революційних та опозиційних сил з проханням звільнити А.Кочнєву і гарантувати її безпеку згідно з міжнародними нормами», – додано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке іменує себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада у Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн доларів і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо до цього часу не одержать викуп. У другому зверненні, опублікованому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займаючись перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

В інтерв'ю ТСН командир угруповання Абу Джандаль, ім'ям якого підписуються заяви повстанців, заявив, що сирійські повстанці відклали заплановану на 16 грудня страту А.Кочнєвої.

Друзі і родичі мають намір збирати гроші, щоб викупити А.Кочнєву.

А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як в цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

А.Кочнєва співробітничала з багатьма російськими ЗМІ, зокрема НТВ, РЕН ТВ і Russia Today, але у момент викрадення не входила до знімальної групи будь-якого з цих каналів.

Речник МЗС України Олександр Дикусаров запевнив журналістів, що «з моменту викрадення в Сирії українки Ангар Кочнєвої - більше двох місяців тому - Міністерством закордонних справ України на постійній основі вживалися, вживаються та будуть вживатися всі необхідні заходи з метою звільнення нашої співвітчизниці».