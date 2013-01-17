Регіонал каже, що на квоту опозиції у комітетах ПАРЄ ніхто не зазіхає

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів з посиланням на І.Попеску.

"Україна має певну кількість місць у ПАРЄ. Йдеться про 12 основних місць, які займуть члени нашої делегації, що мають право голосу, і в них є 12 заступників. Заступники беруть участь у роботі органів ПАРЄ лише тоді, коли відсутні основні члени делегації. Тобто основного члена делегації може замінити тільки заступник, що представляє ту саму фракцію", - сказав І.Попеску.

За його словами, кожна фракція має відповідну квоту: ПР - 5, "Батьківщина" — 3, "УДАР", "Свобода", комуністи і позафракційні - по 1. "І якщо основний член делегації не може їхати - замість нього їде заступник. Отже, пропорція зберігається, і кожна фракція буде почута", - наголосив депутат.

"У ПАРЄ є 6 комітетів, які розподіляються національними делегаціями. І є норма: у кожному комітеті повинні бути як представники опозиції, так і представники більшості. Таким чином, члени опозиції будуть у кожному з комітетів. У кожному комітеті опозиція буде представлена. І в будь-якому разі квотний принцип буде застосовано. В опозиції є своя квота, і ніхто опозицію обділяти не буде. Ніхто не забере квоту опозиції", - запевнив він.

І.Попеску нагадав, що українська делегація в ПАРЄ повинна протягом 10 днів з моменту затвердження складу делегації провести своє засідання делегації. "Сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи починається 21 січня. І до Страсбурга їдуть 5 «регіоналів», 3 представники від "Батьківщини", по 1 - від "УДАРу", "Свободи", комуністів і позафракційних. Вони зможуть вирішити всі необхідні питання під час наради, яка у нас традиційно проходить напередодні сесії ПАРЄ", - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, парламентська опозиція побоювалася скорочення свого представництва у складі делегації для участі в січневій сесії ПАРЄ.

Сесія ПАРЄ, яка відбудеться 21-25 січня в Страсбурзі (Франція), є першою сесією після виборів в Україні, раніше розкритикованих світовою спільнотою, зокрема місією Парламентської асамблеї.

Від України в сесіях ПАРЄ беруть участь 12 депутатів, які повинні представляти всі політичні сили. Український парламент повинен був відновити свою делегацію і передати відповідне рішення в Страсбург не пізніше 14 січня. Інакше в ПАРЄ залишаться акредитованими члени колишньої парламентської делегації з числа депутатів, переобраних до ВР нового скликання.

Для ухвалення цього формального документа на засіданні профільного комітету не вистачило кворум через нез'явлення представників фракції Партії регіонів.

Опозиція заявляла, що станом на 16 січня керівництво делегації не було обране.